Revanšą pasiekė ne tik meistriškumu, bet ir charakteriu

Deivido Gailiaus ir Brandono Horvatho tritaškiai leido „Gargždams“ išsiveržti į priekį – 13:6. Tiesa, greitai Ignas Vaitkus įvedė lygybę (14:14) ir jo dėka šeimininkai po pirmojo kėlinio turėjo tik minimalų atsilikimą – 21:22.
Trentas McLaughlinas antrojo ketvirčio pradžioje rezultatą persvėrė (23:22), bet neilgam. Gargždų ekipa siekė perimti iniciatyvą (34:27), ją vėl prarado iš rankų, bet ir vėl susigrąžino – 41:37. Po apylygio antrojo kėlinio „Gargždai“ pirmavo 48:46.
Septyniais taškais be atsako „Nevėžis-Paskolų klubas“ pradėjo trečią kėlinį – 53:48. Tiesa, Joshua Haginsas turėjo atsaką (53:53), o gargždiškiai toliau kvėpavo į nugaras. Justinas Marcinkevičius ir Lukas Valantinas surengė gerą atkarpą, po kurios kėdainiečiai vėl bėgo pirmyn (74:64) ir įgijo dviženklę persvarą.
Atrodė, kad mačas gali baigtis gana ramiai, nes dviženklį pranašumą „Nevėžis-Paskolų klubas“ saugojo – 84:74. Vis tik B.Horvathas, Darylas Doualla, Benas Griciūnas išlaikė „Gargždus“ gyvus – 85:88.
Liko kiek daugiau nei minutė gelbėtis, bet taškus pelnė T.McLaughlinas (90:85), tad tai vertė Tomą Rinkevičių prašyti pasitarimo. Dėjimą sukūrė J.Marcinkevičius, tad J.Hagginso taškai nieko nebekeitė.
Ilgai lauktas ant parketo grįžo „Gargždų“ aukštaūgis Paulius Petrilevičius, kuris per 9 minutes sumetė 7 taškus, atkovojo į kamuolius, bet surinko 5 pražangas ir 5 naudingumo balus.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ethanas Chargois 16, Tony Perkinsas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 21 n.b.), Ignas Vaitkus (7 atk. kam.) ir Trentas McLaughlinas – po 13.
„Gargždai“: Joshua Haginsas 16, Jalonas Pipkinsas 13, Deividas Gailius ir Trey‘us Pulliamas – po 11, Benas Griciūnas 9 (13 atk. kam.).
"Pralaimėjome kontakto lygiu, gynyba, padarėme kiek daugiau nei įprastai klaidų", - pripažino Tomas Rinkevičius.
„Prieš tai KMT jie mus nušlavė triuškinamai, bet tada buvome be energijos. Ir dabar jos trūko, bet parodėme charakterį, užsmaugėme juos gynyboje ir tada atsirišo ir puolimas. Smagu, kad pas mus bet kuris žaidėjas gali užkurti komandos variklį. Ir nebūtinai puolimo veiksmais, o ir pasiaukojimu gynyboje“, - dėstė L. Eglinskas.
Naujausi komentarai