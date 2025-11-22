Gailiaus ir Haginso vedami „Gargždai“ laimėjo Šiauliuose

„Šiauliai“ vertėsi be susirgusio Camerono Reddisho, Mariaus Valinsko, Vaido Kariniausko, Siimo-Sanderio Venes.
Šiauliečiai rungtynes atidarė 7 taškais be atsako per minutę, o skirtumas tarp komandų augo – 11:4. Baudų metimais „Gargždai“ artėjo (11:13), o Darylas Doualla rezultatą lygino – 13:13. Padėtį šeimininkai stabilizavo (22:16) ir po pirmojo kėlinio buvo priekyje 25:18.
Dariaus Songailos kariauna toliau laikėsi priekyje, nors Nojus Mineikis pataikė svarbų „Gargždams“ tritaškį, o vėliau ir du taškus – 31:34. Jalonas Pipkinsas grąžino mačui lygybę (37:37), o Joshua Haginsas išvedė į priekį gargždiškius – 42:39.
Po pertraukos „Gargždai“ inicijavo spurtą, kuris leido įgyti apčiuopiamesnę persvarą – didžiausią rungtynėse – 52:45. „Šiauliai“ nepaleido svečių į priekį (54:55), o Dovydo Romančenkos tritaškis grąžino pranašumą aikštės šeimininkams – 57:55. 7 taškais be atsako atsakė gargždiškiai, tad įtempta kova tęsėsi, vis tik prieš lemiamą ketvirtį „Šiauliai“ buvo priekyje 66:62.
Gargždų komanda vėl pabandė perimti iniciatyvą, po Deivido Gailiaus ir Pauliaus Petrilevičiaus metimų pirmavusi jau 77:70. D.Romančenko išlaikė šiauliečius kovoje (74:79), tačiau svarbiu tritaškiu atsakė J. Haginsas – 82:74. Daugiau intriga į maksimumą nebegrįžo, nes J. Haginso baudos tvirtino svečių pergalę.
„Šiaulių“ kapitonas D. Baslykas gerino sezono rezultatyvumo rekordą (20), bet rungtynes baigė dėl diskvalifikacinės pražangos, likus pusei minutės.
Sezono rungtynes LKL žaidė du „Gargždų“ komandos atstovai: J. Haginsas pelnė 34 taškus, atliko 6 perdavimus ir rinko 39 naudingumo balus. D. Gailius rinko dvigubą dublį – 21 taškas, 11 atkovotų kamuolių, 31 naudingumo balas jo kraityje.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 22 (2/10 trit.), Danielis Baslykas 20, Dayvionas McKnightas 16, Dovydas Romančenko ir Oskaras Pleikys – po 10.
„Gargždai“: Joshua Haginsas 34, Deividas Gailius 21 (11 atk. kam.), Paulius Petrilevičius (7 atk. kam.) ir Jalonas Pipkinsas – po 10.
