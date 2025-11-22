„Rytas“ dominavo Jonavoje

Gytis Radzevičius šiame mače gavo poilsio.
Pirmoji šių ekipų akistata buvo pasibaigusi taip pat tvirta „Ryto“ pergale 104:72
„Rytas“ rungtynes pradėjo geriau ir spurtavo 9:2. Skirtumas po Artūro Gudaičio taškų tapo dviženklis (15:5), Simonas Lukošius dar pataikė iš toli, tai pakartojo darkart, o vilniečiai visiškai dominavo – 25:9. Po pirmo kėlinio „Rytas“ pirmavo 29:14.
Skirtumas tarp komandų toliau liko solidus (34:18), nors Dovydas Buika ir Džiugas Slavinskas atsakė penkiais taškais paeiliui – 23:34. Dar du pridėjo Mihkelis Kirvesas, tad „Jonavos Hipocredit“ deficitas liko vienaženklis – 25:34. Nors priartėti ir pavyko, deficitas vėl ėmė augti (33:49), o kontrolę savo rankose „Rytas“ išlaikė – 55:33.
Martynas Paliukėnas bei Jordanas Walkeris „Rytą“ išlaikė triuškinamai priekyje – 62:34. Lukas Kreišmontas ir M.Kirvesas neįpūtė vilties jonaviečiams (43:69), kadangi baudų metimų „Rytas“ pro šoną nešvaistė – 73:45. Pasibaigus trečiam ketvirčiui „Rytas“ dominavo 84:52.
Liko kėlinys, bet situacija nepakito. Kay‘us Bruhnke išnaudojo pražangų limitą, tačiau „Rytas“ vis tiek nė kiek neprisileido oponentų arčiau. Paskutinės minutės liko formalumu.
Jonavos ekipos naujokas Olinas Carteris šįkart pelnė 4 taškus, bet pataikė 1 metimą iš žaidimo iš 10 ir taip rinko vos -7 naudingumo balus.
Neigiamas ir Mato Repšio naudingumas: 3 nepataikyti metimai ir -4 naudingumo balai.
Efektyvumu Jonavos ekipos gretose išsiskyrė tik Lukas Kreišmontas, įmetęs 10 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir rinkęs 18 naudingumo balų.
„Ryto“ gretose žibėjo daug žaidėjų: J.Walkeris rinko 20 taškų, J. Hardingas – 18, Simonas Lukošius – 17, Gytis Masiulis – 16, A. Gudaitis – 13 (24 n.b.).
S. Lukošiui tai apskritai geriausias mačas LKL. Šalia 17 taškų jis atkovojo 5 kamuolius ir rinko 20 naudingumo balų.
„Jonava Hipocredit“: Džiugas Slavinskas 18, Benjaminas Krikke‘as 13, Lukas Kreišmontas 10, Dovydas Buika, Jaylenas Henry ir Hilmaras Henninssonas – po 6.
„Rytas“: Jordanas Walkeris 20 (4/8 trit.), Jerrickas Hardingas 18, Simonas Lukošius 17, Gytis Masiulis 16 (7 atk. kam.), Artūras Gudaitis 13, Ignas Sargiūnas 10.
