„Ryto“ legenda taikosi į dar vieną MKL trofėjų: norime dominuoti

Būtent treneriai šį savaitgalį taps tikraisiais rungtynių dirigentais, kurių sprendimai gali nulemti viso sezono likimą.
Prieš startuojančią krepšinio šventę pakalbinome visus keturis strategus, kurie jau penktadienį stos į kovą dėl vietos finale. Pasidomėjome, kokiomis nuotaikomis jų komandos pasitinka svarbiausias sezono rungtynes, ko tikimasi iš savo auklėtinių, kokį vaidmenį gali suvaidinti sirgaliai bei kokie pagrindiniai akcentai lems sėkmę aikštėje.
Tarp trenerių – Vilniaus „Ryto“ legenda, Europos taurės čempionas Andrius Šležas, Lietuvos jaunimo rinktines treniravęs Aivaras Grigaliūnas, buvęs profesionalus krepšininkas Mindaugas Stašys ir ilgametis Šiaulių krepšinio treneris Dainius Bertulis.
„Final Four“ startuos dviem pusfinaliais. Pirmajame susikaus reguliaraus sezono nugalėtojai Šiaulių KA „Saulė“ I – ŠSG ir penktąją vietą užėmusi Klaipėdos KM ekipa.
Tuo metu antrajame pusfinalyje intriguojančią dvikovą žada „Tornado KM I-Xiaomi“ ir „Vilniaus KM I–Žalia giria“ jaunieji krepšininkai.
Jau visai netrukus paaiškės, kurie du klubai pratęs kovą dėl čempionų titulo, tačiau aišku viena – emocijų ir intrigos Šiauliuose netrūks nuo pat pirmųjų minučių.
Penktadienis, 17:00 val. Šiaulių KA „Saulė“ I ŠSG – Klaipėdos KM
Šiaulių KA „Saulė“ I–ŠSG strategas Dainius Bertulis: „Norisi pagerinti rezultatą“
Prieš laukiančias kovas jaučiamės puikiai – nepaisant visų trukdžių, tikrai esame pasiruošę.
Kalbant apie laukiantį pusfinalį prieš Klaipėdos miesto atstovus, galiu pasakyti tik tiek, jog varžovai yra stiprūs ir mes juos tikrai gerbiame. Reguliariajame sezone užimta pirma vieta liko tik kaip reguliariojo sezono rezultatas, tad, kaip ir visada, viską reikės įrodyti iš naujo.
Tiesa, galime pasidžiaugti, jog šioje „Final Four“ šventėje su šiais bendraamžiais iš kitų miestų dalyvausime pirmą kartą.
Klausiate, ar laukiame savų žiūrovų palaikymo? Žinoma, kad taip. Padarysime viską, kad mus palaikančių krepšinio sirgalių būtų kuo daugiau. Krepšinio akademijos „Saulė“ vaikinai U18 „Final Four“ etape žaidė prieš 10 metų, tad mums, kaip miestui, jau yra pasiekimas, kad vėl esame čia.
Prieš dešimtmetį mūsų miesto atstovai užėmė 3 vietą, tad būtų malonu šį rezultatą pagerinti. To ir linkiu savo komandai.“
Klaipėdos KM strategas Mindaugas Stašys: „Laiko nėra daug”
„Aš gal pradėsiu nuo to, ką komandai akcentuoju visą pasiruošimo laikotarpį. Jiems kartoju, kad eitų į aikštelę ir kovotų drąsiai. Kovokite dėl kiekvieno kamuolio, mėgaukitės rungtynėmis, džiaukitės kiekviena akimirka ir parodykite save kuo geriau.
Šiaulių komanda yra labai stipri ir pajėgi – turi subalansuotą sudėtį bei kelis ryškius lyderius, apie kuriuos sukasi jų žaidimas. Tai, kad reguliarųjį sezoną jie baigė su vos vienu pralaimėjimu, pasako labai daug. Gerbiame varžovą, tačiau nebijome – koncentruojamės į savo žaidimą ir detales, kurias galime pagerinti.
Kalbant apie mus, komanda jaučiasi puikiai ir nekantriai laukia artėjančios šventės. Šiuo metu dar esame pasiruošimo procese – dėliojamės paskutinius akcentus ir detales. Laiko nėra daug, tačiau penktadienį būsime pasiruošę kilti į lemiamas kovas.
Tikimės žiūrovų palaikymo – Šiauliai nėra toli, todėl tikrai kviečiame visus atvykti ir mus palaikyti. Sirgalių palaikymas mums labai svarbus.
Norėčiau perduoti komandai, kad labai jais didžiuojuosi – jų darbo etika treniruotėse, charakteris aikštelėje ir kova iki paskutinių sekundžių puikiai apibūdina šią komandą.“
Penktadienis, 19:30 val. „Tornado KM I-Xiaomi“ – „Vilniaus KM I–Žalia giria“
„Tornado KM I-Xiaomi“ strategas Aivaras Grigaliūnas: ,,Šventėje dalyvaujame ne pirmą kartą“
„Kadangi „Final Four“ šventėje dalyvaujame tikrai ne pirmą kartą, vaikinai žino šios šventės skonį, kvapą, emociją ir žinoma – šio etapo rungtynių kainą ir svarbą.
Nieko naujo nepasakysiu, varžovai stiprūs. Su jais du kartus jau žaidėme ir nors nedideliais skirtumais, bet du kartus pralaimėjome. Be to jie yra praeitų metų čempionai, manau jie ir yra favoritai. Tačiau tikrai nenusileisime ir bandysime įkąsti.
Net neabejoju, jog tėveliai tikrai atvyks palaikyti savo vaikų. Linkiu savo auklėtiniams paprasčiausiai pasimėgauti ir išsinešti kuo gražiausius įspūdžius.“
„Vilniaus KM I–Žalia giria“ strategas Andrius Šležas: ,,Norime dominuoti du metus iš eilės”
„Kaip studentams gali pritrūkti paskutinės dienos. (šypteli) Jeigu rimtai, esame pasiruošę – vis dėlto U18 finalinis ketvertas. Nepasikuklinsime ir neverkšlensime – laukiame šio smagaus renginio.
Visos keturios komandos yra lygiavertės, o „Tornado“ vaikinai, su kuriais žaisime pusfinalyje, yra rimtas varžovas, turintis tikrai gerų žaidėjų. Su jais kovojame dar nuo U12 čempionato laikų. Tikrai gerbiu šią komandą – darbo bus ir jiems, ir mums.
Tikiuosi, kad atvyks palaikyti vaikinų tėvai ir draugai. Norėčiau išgirsti VKM skanduotes – tuomet žaisti būtų dar lengviau. Savo komandai noriu perduoti, kad žaistų atsipalaidavę ir neapkrautų galvos blogomis mintimis, nes tai – tik maža gyvenimo dalis.
Ir, žinoma, norėtųsi, kad viskas pasibaigtų laiminga pabaiga, kaip ir pernai U17 čempionate. Norime dominuoti dvejus metus iš eilės.“
Visas rungtynes tiesiogiai stebėkite MKL „Facebook“ ir „Youtube“ platformose.
