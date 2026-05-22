Šiauliuose užpuolikas sužalojo nuo pitbulio besigynusį krepšinio trenerį Darių Songailą

Šiaulių apskrities policijos atstovė Agnė Valiulytė BNS sakė, kad treneris miesto centre buvo sužalotas gegužės 19-osios pavakarę, apie 18 valandą.
Gatvėje D. Songailos vedžiojamą šuniuką užpuolė palaidas stambus agresyvus šuo. Policijos duomenimis, tikėtina, jog tai buvo pitbulis. Vyras savo mažą šunelį paėmė ant rankų ir koja nustūmė ar nuspyrė neatstojantį agresyvų šunį.
Tuo metu pasirodė pitbulio šeimininkas ir trenkė grandine, skirta dideliems šunims, treneriui per veidą: nuskėlė dantį, prakirto nosį ir galvą. Po to užpuolikas pasišalino.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Įtariamasis ieškomas.
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(be temos)
(be temos)