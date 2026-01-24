Tomas Masiulis: džiaugiamės, bet santūriai

Stiprumo faktorius
Žalgiriečiai svečiuose palaužė Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipą 86:82 ir atsirevanšavo jai už pirmo rato nesėkmę Kaune (78:89).
Ketvirtą kėlinį milaniečiai pirmavo 74:68, bet netrukus Maodo Lo tritaškiu išlygino rezultatą – 76:76, o Sylvainas Francisco padidino persvarą – 80:76. Galiausiai šių žaidėjų baudų metimai padėjo Lietuvos čempionams atlaikyti varžovų šturmą.
„Komandos stiprumą parodo tai, kaip ji žaidžia išvykose. Džiaugiamės, bet santūriai. Kitą savaitę – vėl mačas svečiuose“, – kalbėjo T. Masiulis.
„Žalgiris“ į Milaną atvyko po pergalės Prancūzijoje, kur 96:77 nugalėjo Vilerbano ASVEL.
Sausio 30-ąją kauniečiai viešės Ispanijoje – išmėgins jėgas su Vitorijos „Baskonia“.
Prognozė – optimistinė
„Net neabejoju, kad šiemetis „Žalgiris“ bus Eurolygos atkrintamosiose varžybose“, – teigė Darius Dimavičius.
Buvęs krepšininkas ir treneris, Barselonos olimpiados prizininkas pabrėžė tokių pergalių, kokia buvo nukalta Milane, svarbą.
– Kaip vertinate žalgiriečių savaitę Eurolygoje?
– Pirmiausia, labai svarbu, kad kaupiamos pergalės. Šią sezono atkarpą tai prioritetas, ypač tuomet, kai žalgiriečių žaidimas – permainingas. Abi šios savaitės pergalės – tiek Milane, tiek Vilerbane – buvo būtinos, jei taikomasi į atkrintamąsias varžybas. Neabejoju, kad kauniečiai ten bus.
– Sužaisti du trečdaliai reguliariojo sezono mačų. Gal dar kiek per anksti daryti tokias išvadas?
– Situacija gali keistis, tačiau tendencijos – aiškios. „Žalgirio“ rezultatai nestabilūs, bet padėtis turnyre nebloga. Eurolygos lygis šiemet toks, kad beveik nėra garantuotų rezultatų, žemiau esančios komandos gali įveikti lyderes. Tik dabar jau ryškėja favoritai, tarp jų – ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“, Madrido „Real“, nors jie startavo nesėkmingai.
– Nedaug trūko, kad mūsiškiai iš Milano būtų grįžę be pergalės…
– „Emporio Armani“ yra žemiau turnyro lentelėje, bet tai nereiškia, kad šios komandos potencialas – irgi atitinkamo lygio. Matėme, kaip su „Žalgiriu“ žaidė amerikietis Shavonas Shieldsas, patyręs serbas Marko Guduričius, buvę žalgiriečiai Joshas Nebo ir Zachas LeDay. Vienu metu jie buvo perėmę iniciatyvą. Gerai, kad labai laiku ketvirtame kėlinyje iššovė M. Lo. Vokietis pelnė aštuonis taškus iš eilės ir patempė „Žalgirį“. Lyderystė sunkiu momentu ypač svarbi, kai nerungtyniauja Nigelis Williamsas-Gossas. Pastarojo trapumas, jautrumas traumoms jau tampa problema. Gerai, kad kauniečiai turi ilgą lygiaverčių žaidėjų suolelį. Milane blykstelėjo Arnas Butkevičius – buvo naudingas ir gynybai, ir puolimui. Jis kompensavo prastą Moseso Wrighto, pataikiusio vos 1 iš 10 dvitaškių, pasirodymą. Man jau kuris laikas nepatinka S. Francisco veido mimikos. Atrodo, kad prancūzas vis kažkuo nepatenkintas. Blogai, kai tokios nuotaikos demonstruojamos komandos draugams ir treneriams.
– Tačiau T. Masiulis neblogai tvarkosi. Ar jums susidarė kitoks įspūdis?
– Tomas yra toks pat santūrus, bet atkaklus treneris, koks buvo ir žaidėjas. Man teko nemažai žaisti prieš jį savo profesionalios karjeros metais, vėliau susidurti veteranų varžybose ir dirbant treneriu, jo charakterį puikiai žinau. Jis tikrai nepaleis komandos vadžių iš savo rankų. Tos iš pažiūros jo ramios reakcijos leidžia nugaruoti žaidėjų emocijoms, bet neišmuša iš vėžių. Treneris nuosekliai laikosi savo taktinio plano rungtynėse ir kryptingai dirba per treniruotes. Toks Tomo pastovumas subrandins rezultatą. Koks jis bus, skaičiuosime pavasarį, bet kol kas žalgiriečiai žengia gera linkme.
Nesėkmingas turas
Eurolygos rengiamo Europos turnyro A grupėje Klaipėdos „Neptūnas“ išvykoje 96:97 pralaimėjo Manresos BAXI ekipai.
Uostamiesčio klubas (6 pergalės ir 9 pralaimėjimai) – aštuntoje vietoje. Į atkrintamąsias varžybas pateks 1–6 vietas užėmusios komandos. Sausio 28-ąją klaipėdiečiai namuose susitiks su grupės lyderiu Jeruzalės „Hapoel“ (12 ir 3).
B grupėje Panevėžio „Lietkabelis“ savo aikštėje 93:94 nusileido Trento „Dolomiti Energia“ krepšininkams. Aukštaitijos klubas (3 ir 12, devinta vieta) jau nebeturi galimybių prasibrauti į atkrintamąsias varžybas.
Sausio 27 d. „Lietkabelis“ viešės Turkijoje – žais su Ankaros „Turk Telekom“ (10 ir 5, trečia vieta).
Statistika
„EA7 Emporio Armani“–„Žalgiris“ 82:86 (22:19, 22:26, 23:17, 15:24). Milanas, „Allianz Cloud“ arena, 4 986 žiūrovai.
„EA7 Emporio Armani“: S. Shieldsas 27 taškai (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 6 klaidos), J. Nebo (6/6 dvitaškių, 11 atkovotų kamuolių) ir M. Guduričius po 12, Z. LeDay 10, A. Brooksas 9 (5 atkovoti kamuoliai), L. Bolmaro 7, Q. Elllisas ir G. Ricci po 2, D. Bookeris 1, L. Brownas 0.
„Žalgiris“: S. Francisco 25 (6 rezultatyvūs perdavimai), M. Lo 17 (3/6 tritaškių), A. Butkevičius 11 (3 perimti kamuoliai), M. Wrightas 10 (1/10 dvitaškių, 5/5 baudų metimų, 6 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 8, E. Ulanovas 6, D. Sleva 4, D. Giedraitis 3, I. Brazdeikis 2, L. Birutis 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 23/34 (68 proc.) ir 16/36 (44 proc.), tritaškių – 7/20 (35) ir 10/23 (43), baudų metimų – 15/17 (88) ir 24/30 (80). Atkovota kamuolių – 34 ir 25, perimta – 4 ir 6. Rezultatyvūs perdavimai – 16 ir 15. Klaidos – 17 ir 9.
