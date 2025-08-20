Vilniuje – dramatiškos rungtynės ir pirmasis pralaimėjimas: Lietuvos rinktinė nusileido Turkijai

Daugiau kaip 8 000 žiūrovų Lietuvos sostinės arenoje išvydo puikų krepšinio trilerį – įpusėjus antrajam kėliniui Lietuva turėjo 9 taškų deficitą, o po trijų kėlinių varžovus vijosi 59:66.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje po Deivido Sirvydžio tritaškio Lietuva išsiveržė į priekį 78:76, o Tado Sedekersio taškų turėjo 5 taškų pranašumą (81:76).
Prieš rungtynes buvo apdovanotos prizines vietas Europos čempionatuose iškovojusios Lietuvos jaunimo rinktinės – U20 Europos pirmenybėse sidabro medalius iškovojusi Lietuvos merginų rinktinė (treneris Egidijus Ženevičius) ir U16 Europos čempionate sidabro medalius pasiekusi Lietuvos vaikinų rinktinė (treneris Tomas Tarasevičius).
Ilgosios pertraukos metu aikštės centre pagerbti Lietuvos krepšiniui nusipelnę Moksleivių krepšinio lygos (MKL) treneriai.
Rungtynių įvykiai
Po pirmojo kėlinio Lietuvos rinktinė varžovus vijosi 18:21, o įpusėjus antrajam kėliniui turkai turėjo 9 taškų pranašumą – 39:30.
Po dviejų kėlinių Ergino Atamano auklėtiniai pirmavo 46:40.
Trečiajame kėlinyje lietuviai po Roko Giedraičio tritaškio priartėjo iki 56:60, o po trijų kėlinių Turkija buvo priekyje 66:59.
Po Gyčio Radzevičiaus tritaškio Lietuva varžovus beveik pasivijo (70:71, 35 min.), o po Deivido Sirvydžio tritaškio Lietuva išsiveržė į priekį (78:76).
Vis tik rungtynių pabaigoje sėkmė šypsojosi varžovams ir Turkija šventė pergalę 84:81.
Rungtynes Vilniaus arenoje stebėjo 8098 žiūrovai.
Paskutines kontrolines rungtynes prieš Europos čempionatą Lietuvos rinktinė sužais jau penktadienį.
Alytaus arenoje R. Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su Islandijos krepšininkais. Į šias rungtynes visi bilietai parduoti
Europos čempionatą Lietuvos rinktinė pradės Tamperėje (Suomija), kur jau rugpjūčio 27 d. susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
