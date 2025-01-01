„Žalgirį“ įveikę varžovai neišvengė nuostolio

Skirtingas fiziškumas
Žalgiriečiai Graikijoje pralaimėjo Eurolygos dešimto turo rungtynes Pirėjo „Olympiakos“ komandai 78:95.
Kauniečiai nusileido varžovams taiklumu: dvitaškių – atitinkamai 47 proc. (21/45) ir 62 proc. (26/42), tritaškių – 18 proc. (6/33) ir 32 proc. (7/22).
„Negalima visko suversti prastam pataikymui. Didžiausia bėda, kad per pirmą rungtynių dalį praleidome 50 taškų (po dviejų kėlinių „Žalgiris“ buvo atsilikęs 36:50 – red. past.). Be to, leidome Tyleriui Dorsey per daug įsisiautėti, neprilygome fiziškumu, varžovai gindamiesi su mumis darė, ką norėjo“, – komentavo žalgiriečių strategas Tomas Masiulis.
„Viena pagrindinių pralaimėjimo priežasčių – skirtingas fiziškumas: jie mus apstumdė, susikrovė persvarą ir vėliau jau mėgavosi žaidimu. Kartais buvome per daug egoistiški, vengėme pražangų, pasitaupėme. Apie taktiką net nėra ką kalbėti – reikia pradėti nuo fiziškumo“, – svarstė „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas.
K. Evansas vėl susižeidė
Po ilgos pertraukos, išsigydęs traumas, į Eurolygos varžybas buvo grįžęs „Olympiacos“ klubui atstovaujantis buvęs žalgirietis Keenanas Evansas, tačiau aikštėje jis praleido vos dvi minutes.
Jau pirmą kėlinį K. Evansas, lydimas bendražygių ir kartodamas „Negali būti!“, šlubčiodamas išėjo iš aikštės į komandos drabužinę, iš jos išvyko į ligoninę.
Tyrimai patvirtino: krepšininkui plyšo kairės kojos Achilo sausgyslė.
2023 m. sausį tuomet „Žalgirio“ marškinėlius vilkėjusiam K. Evansui plyšo dešinioji Achilo sausgyslė, o 2024 m. gegužę trūko kelio girnelės raištis.
Šiemet rugsėjį, jau „Olympiakos“ gretose, 29-erių amerikietis buvo iškritęs iš kovos rikiuotės dėl dešiniojo kelio girnelės osteochondralinės traumos.
Viešės Dubajuje
Šiandien „Žalgirio“ krepšininkai viešės Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) – „Coca Cola“ arenoje išmėgins jėgas su Eurolygos debiutante „Dubai“ ekipa.
Per dešimto turo rungtynes slovėno Juricos Golemaco treniruojama komanda 102:86 sustabdė Donato Motiejūno atstovaujamą Belgrado „Crvena zvezda“, kuri buvo laimėjusi septynias dvikovas iš eilės.
„Dubai“ naudingiausių žaidėjų penketą sudaro serbai Filipas Petruševas (vid. 21,2 balo) ir Aleksa Avramovičius (19), afrikiečių kraujo turintis kanadietis Mfiondu Kabengele (17,5), bosnis Džananas Musa (16), amerikietis Dwayne’as Baconas (13,6).
JAE klubui atstovauja ir latvis Davis Bertanis.
Po dešimto turo „Žalgiris“ buvo antroje vietoje (septynios pergalės, trys pralaimėjimai). Pirmavo Tel Avivo „Hapoel“ (aštuonios pergalės, du pralaimėjimai). Ant trečio laiptelio stovėjo „Olympiakos“ (septynios pergalės, trys pralaimėjimai), ant ketvirtojo – „Crvena zvezda“ (septynios pergalės, trys pralaimėjimai). „Dubai“ – penkioliktoje pozicijoje (keturios pergalės, šeši pralaimėjimai).
Nesėkmingas turas
Eurolygos rengiamo Europos taurės turnyro septintas turas Lietuvos klubams buvo nesėkmingas.
A grupėje rungtyniaujantis Klaipėdos „Neptūnas“ išvykoje 93:110 pralaimėjo Jeruzalės „Hapoel“ ekipai, o B grupėje kovojantis Panevėžio „Lietkabelis“ namuose 74:100 – Ankaros „Turk Telekom“.
„Neptūnas“ (trys pergalės, keturi pralaimėjimai) – septintoje vietoje, „Lietkabelis“ (viena pergalė, šeši pralaimėjimai) – devintoje.
Statistika
„Olympiakos“–„Žalgiris“ 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25).
Pirėjus, „Taikos ir draugystės arena“, 12 177 žiūrovai.
„Olympiakos“: T. Dorsey 30 taškų (5/9 tritaškių), N. Milutinovas 16 (5/6 dvitaškių, 6/7 baudų metimų, 8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), S. Vezenkovas 14 (8 atkovoti kamuoliai), Th. Walkupas 9 (4 rezultatyvūs perdavimai), D. Hallas 8 (9 atkovoti kamuoliai), S. Lee 7, E. Fournier 5, T. Wardas 4, S. McKissicas 2, K. Evansas, A. Petersas ir K. Papanikolaou po 0.
„Žalgiris“: S. Francisco 15 taškų (8/10 baudų metimų), M. Wrightas 13 (0/3 tritaškių, 10 atkovotų kamuolių), D. Sirvydis 12 (2/6 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), D. Sleva 8 (0/3 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai), E. Ulanovas ir Ą. Tubelis (5 atkovoti kamuoliai) po 6, M. Lo (1/5 tritaškių) ir I. Brazdeikis (1/7 dvitaškių, 1/5 tritaškių) po 5, L. Birutis ir M. Rubštavičius po 3, A. Butkevičius 2, K. Mikalauskas 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 26/42 (62 proc.) ir 21/45 (47 proc.), tritaškių – 7/22 (32) ir 6/33 (18), baudų metimų – 22/30 (73) ir 18/25 (72). Atkovota kamuolių – 41 ir 47, perimta – po 4. Rezultatyvūs perdavimai – 18 ir 13. Klaidos – po 10.
Dešimtas turas
Miuncheno „Bayern“–„Barcelona“ 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14). 11 500 žiūrovų. O. da Silva ir S. Dinwiddie po 17 taškų / T. Satoransky 13 taškų (3/3 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai).
Milano „EA7 Emporio Armani“–Vilerbano ASVEL 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21). 6 113 žiūrovų. A. Brooksas 23 taškai (6 rezultatyvūs perdavimai) / G. Watsonas 25 taškai (7 rezultatyvūs perdavimai).
„Valencia“–Madrido „Real“ 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16). 14 922 žiūrovai. O. Moore'as 16 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / T. Lylesas 23 taškai (9 atkovoti kamuoliai).
„Paris Basketball“–Atėnų „Panathinaikos“ 95:101 (28:27, 15:25, 29:20, 23:29). 11 015 žiūrovų. J. Robinsonas 22 taškai (4 rezultatyvūs perdavimai) / K. Nunnas 20 taškų (6 rezultatyvūs perdavimai).
Belgrado „Partizan“–„Monaco“ 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27). 19 747 žiūrovai. D. Washingtonas 22 taškai (4/10 tritaškių) / N. Mirotičius 17 taškų (8 atkovoti kamuoliai).
Bolonijos „Virtus“–Stambulo „Anadolu Efes“ 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16). 5 471 žiūrovas. C. Edwardsas 21 taškas (4 klaidos) / Sh. Larkinas 25 taškai (5/9 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai).
Stambulo „Fenerbahce“–Tel Avivo „Maccabi“ 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19). 2 541 žiūrovas. W. Baldwinas 17 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai) / R. Sorkinas 22 taškai (8 atkovoti kamuoliai).
Tel Avivo „Hapoel“–Vitorijos „Baskonia“ 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15). 2 920 žiūrovų. E. Bryantas 24 taškai (9 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai) / T. Luwawu-Cabarrot'as 19 taškų.
„Dubai“–Belgrado „Crvena Zvezda“ 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21). 5 169 žiūrovai. K. Kamenjasas 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai) / E. Izundu 16 taškų (4 atkovoti kamuoliai).
