Wrightas po pralaimėjimo „Panathinaikos“ komandai: nebežaidėme taip greitai, kaip turėjome

„Erginas Atamanas yra puikus treneris, kuris atliko reikiamus pakitimus, pasikalbėjo su savo komanda, kuri po ilgosios pertraukos pradėjo žaisti daug fiziškiau. Tuo tarpu mes pradėjome strigti ir nebežaisti taip greitai, kaip pirmoje rungtynių pusėje“, – apie susitikimą kalbėjo aukštaūgis.
M.Wrightas kalbėjo ir apie prarastą dviženklį pranašumą bei tai, ar komanda tikėjo pergale.
„Mes visi tikėjome, kad galime laimėti. Eurolygoje komandos nuolat grįžta iš didelių deficitų, šiame sezone jau turėjome ne vieną įspūdingą sugrįžimą. Galų gale, tai yra atkarpų žaidimas. Mes tikėjome, kad galime laimėti, tačiau taip neįvyko“, – atsakė M.Wrightas.
Žalgirietis taip pat dalijosi ir emocijomis, žaidžiant prieš „Panathinaikos“.
„Visada smagu prieš juos žaisti. Apskritai, žaidimas prieš aukščiausio lygio komandas visada yra geras išbandymas“, – dalijosi M.Wrightas.
Aukštaūgis taip pat atsakė ir apie savo pagerėjusį žaidimą.
„Na, prie komandos aš jau buvau pripratęs, tik turėjau savo psichologinių sunkumų. Vis dėlto, kai žaidi tokiame lygyje, negali jų turėti, tačiau džiaugiuosi kitų palaikymu – jie mane motyvavo ir sugrąžino čia. Jei noriu likti tokiame lygyje, negaliu turėti tokių duobių“, – kalbėjo M.Wrightas.
Šį šeštadienį žalgiriečių laukia akistata su Vilniaus „Rytu“, o kitą antradienį šansas grįžti į pergalių kelią ir Eurolygoje, mat Tel Avive žalgiriečiai mes iššūkį „Hapoel“ krepšininkams.
