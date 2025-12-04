„Žalgirio“ kelyje – gerai puolanti, bet blogiausiai besiginanti Eurolygos komanda

„Maccabi“ šį sezoną rungtyniauja itin prastai ir yra turnyro lentelės dugne. Odedo Kattasho auklėtiniai iš trylikos rungtynes laimėjo vos trejas ir kartu su tokį pat rezultatą pasiekusiais Vilerbano ASVEL krepšininkais dalijasi 19-20 vietomis.
„Žalgiris“, iškovojęs aštuonias pergales ir patyręs penkis pralaimėjimus, Eurolygos turnyre užima 4-9 vietą. Pagal komandų pasiektus rezultatus ir tai, kad rungtynės vyks Kaune, galime tikėtis aikštės šeimininkų pergalės. Lažybininkai taip pat aiškiu šios dvikovos favoritu laiko „Žalgirio“ klubą.
Koeficientas už aikštės šeimininkų pergalę – 1,36, už „Maccabi“ – net 3,65. Tačiau viską įrodyti reikia darbais.
Prieš šias rungtynes abi ekipos turi nuostolių. „Žalgiriui“ tikrai neatstovaus gynėjas Dovydas Giedraitis. Nežinia, ar žalgiriečiams galės padėti legionierius, brangiausias komandos žaidėjas Nigelis Williamsas-Gossas, taip pat puolėjas Arnas Butkevičius.
Maccabi“ komandai nepadės pėdos traumą patyręs amerikietis Jeffas Dowtinas. 28 metų įžaidėjas nerungtyniauja jau dvi savaites. Yra abejonių, ar aikštėje pasirodys Prancūzijos ir JAV pilietybes turintis 26 metų puolėjas Jaylenas Hoardas. Tačiau svečių gretose pamatysime praėjusį sezoną „Žalgiryje“ trumpai žaidusį Lonnie Walkerį. Amerikietis Kauno komandos marškinėlius vilkėjo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų vasario.
Tomo Masiulio auklėtiniai šį sezoną kur kas sėkmingiau žaidžia namuose nei svečiuose. Jie savo aikštėje iškovojo penkias pergales, o pralaimėjo tik Milano „Emporio Armani“ ekipai (78:89). Išvykoje kauniečiai laimėjo tris mačus, o keturis kartus turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
„Maccabi“ svečiuose pergale džiaugėsi tik vieną kartą – 103:90 įveikė Tel Avivo „Hapoel“ komandą. Tačiau šios rungtynės vyko neutralioje aikštėje, Sofijoje.
Pastaraisiais metais žalgiriečiams „Maccabi“ buvo labai neparanki komanda. Iš pastarųjų dešimties tarpusavio rungtynių „Žalgiris“ laimėjo vos dvejas. Abu kartus pergalės pasiektos namuose – 2023 m. balandžio 6 d. ir 2024 m. spalio 24 d.
„Maccabi“ krepšininkams nesiseka ne tik šį sezoną. 2024-2025 metų sezonas Tel Avivo ekipai taip pat susiklostė labai prastai. Komanda Eurolygoje patyrė 23 pralaimėjimus, iškovojo vos 11 pergalių ir liko šešioliktoje vietoje. Izraelio klubas aplenkė tik Bolonijos „Virtus“ ir Berlyno ALBA komandas.
