„Žalgiris“ įvardijo svarbiausius tikslus

Finansinėje ataskaitoje P. Jankūnas teigė, kad vietoje planuotų 16,4 mln. eurų 2024–2025 m. sezone buvo surinkta 18,4 mln. eurų.
„Džiaugiamės, kad pavyko viršyti užsibrėžtus tikslus, tačiau į pasiektą rezultatą žvelgiame realistiškai. Eurolygoje mūsų varžovai disponuoja kelis kartus didesniais biudžetais, todėl kiekvienas sprendimas turi būti kruopščiai apgalvotas, o turimi resursai – išnaudoti maksimaliai“, – konferencijoje sakė P. Jankūnas.
Artėjantį 2025–2026 m. sezoną daugkartiniai Lietuvos čempionai planuoja disponuoti 18,8 mln. eurų biudžetu.
Išlaidos 2025–2026 m. sezone sieks 21,7 mln. eurų. Skirtumą klubas dengs iš praėjusių sezonų pelno. Didžioji biudžeto dalis bus skirta žaidėjų ir trenerių atlyginimams – tam planuojama skirti 14,4 mln. eurų. Likusi suma padengs klubo veiklos sąnaudas ir administracines išlaidas, o 0,9 mln. eurų numatyta jaunimo komandos išlaikymui.
Tikslai aikštėje ir bendruomenės indėlis
Pasak klubo vadovų, pagrindinis „Žalgirio“ sėkmės garantas – nuolatinis sirgalių ir partnerių palaikymas, leidžiantis išlaikyti stabilų augimą bei kelti aiškius sportinius tikslus.
„Turime pilnai sukomplektuotą komandą – po tris žaidėjus kiekvienai pozicijai – ir atsinaujinusį trenerių štabą. Su tokia sudėtimi sieksime apginti LKL čempionų titulą, iškovoti Karaliaus Mindaugo taurę. Eurolygoje mūsų tikslas – patekti į atkrintamąsias“, – pabrėžė P.Jankūnas.
„Žalgiris“ ketina stiprinti ryšį su bendruomene ir siekia, kad kiekvienas apsilankymas arenoje taptų ne vien sporto renginiu, o visaverte patirtimi.
