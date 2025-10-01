„Žalgiris“ – kol kas ieškojimų kelyje

Braižas jau yra
Žalgiriečiai pirmas Eurolygos turnyro rungtynes žais svečiuose su „Monaco“ ekipa, kurios gretose – Donatas Motiejūnas.
„Svarbiausia, kad žaidėjai sveiki. Trūksta, kaip visada, susižaidimo, tačiau braižas yra. Įvertinus pasirengimo aplinkybes, manau, kad esame gerai pasiruošę“, – kalbėjo T. Masiulis.
Pilnos sudėties kauniečių ekipa dirbo ne iškart – tik tuomet, kai prisijungė nacionalinėms rinktinėms Europos čempionate atstovavę Deividas Sirvydis, Laurynas Birutis, Ąžuolas Tubelis, legionieriai Sylvainas Francisco ir Maodo Lo.
„EuroBasket“ finalo turnyre žaidė ir „Monaco“ krepšininkai Danielis Theisas (Vokietija), Elie Okobo (Prancūzija).
„Žalgiris“ laimėjo trejas iš eilės Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato rungtynes, monakiečiai iškovojo Prancūzijos krepšinio supertaurę ir taip pat sėkmingai startavo šalies čempionate.
Atvyks Š. Jasikevičius
„LKL mačai tikrai padėjo – ne tik man, bet ir susilipdyti komandai. Manau, kad susikaupimas ir juodas darbas yra tai, ko reikia pergalei pasiekti“, – svarstė Eurolygoje debiutuosiantis Ą. Tubelis.
„Esame ieškojimų kelyje. Sudėtyje – daug pokyčių, didelė žaidėjų rotacija, tebebandome, kas su kuo geriau žaidžia. Iššūkis treneriams – išlaikyti stabilų komandos ritmą“, – svarstė „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas.
Spalio 3-iąją Lietuvos čempionai savo arenoje išmėgins jėgas su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahçe“.
Vėliau šį mėnesį dar lauks akistatos su Miuncheno „Bayern“ (10 d. Vokietijoje), Belgrado „Crvena Zvezda“ (14 d. Serbijoje), Milano „EA7 Emporio Armani“ (16 d. Kaune), „Barcelona“ (23 d. Ispanijoje), Bolonijos „Virtus“ (28 d. Kaune) ir Vilerbano ASVEL (30 d. Kaune).
Lyderiai neišvyko
Palyginti su praeitu sezonu, „Monaco“ gretose liko dešimt žaidėjų, tarp jų – trejetas naudingiausių: M. Jamesas, E. Okobo, D. Theisas.
Ekipos naujokai – buvęs Kauno žalgirietis Kevarriusas Hayesas, juodkalnietis Nikola Mirotičius, serbas Nemanja Nedovičius.
Krepšinio ekspertų nuomone, sutartis su N. Mirotičiumi – netikėtas ir iš dalies rizikingas „Monaco“ strategų žingsnis, nes jau ne vienas klubas, su juodkalniečiu puoselėjęs dideles viltis, Eurolygos viršūnės neužkariavo.
N. Mirotičius savo ruožtu pareiškė, kad jį visada įkvepia ambicingi komandos užmojai.
„Man jau 34-eri, noriu tik laimėti, tad tikiuosi, kad būsiu tas, kurio trūko „Monaco“ klubui, kad taptų Eurolygos čempionu“, – kalbėjo 208 cm ūgio krepšininkas.
„Monaco“
Gynėjai: Elie Okobo (ūgis 191 cm, Prancūzija), Davidas Michineu (191 cm, Prancūzija), Nickas Calathesas (198 cm, Graikija–JAV), Nemanja Nedovičius (192 cm, Serbija), Matthew Strazelas (182 cm, Prancūzija), Mike'as Jamesas (185 cm, JAV), Juhannas Begarinas (196 cm, Prancūzija).
Puolėjai: Terry Tarpey (195 cm, Prancūzija–JAV), Jaronas Blossomgame'as (201 cm, JAV), Alpha Diallo (201 cm, Gvinėja–JAV), Nikola Mirotičius (208 cm, Juodkalnija–Ispanija), Yoanas Makoundou (207 cm, Prancūzija), Danielis Theisas (203 cm, Vokietija).
Vidurio puolėjai: Kevarriusas Hayesas (205 cm, JAV–Centrinė Afrikos Respublika), Donatas Motiejūnas (213 cm, Lietuva).
Vyriausiasis treneris Vassilis Spanoulis (Graikija).
