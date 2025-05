„Žalgiris“ pravėrė duris į finalą

Antras mūšis – Jonavoje

Žalgiriečiai savo arenoje nugalėjo jonaviečius 73:61 ir žengė pirmą žingsnį „Betsafe-LKL“ finalo link.

Pusfinalio mačas tęsis iki trijų pergalių. Antra dvikova numatyta šiandien Jonavoje.

Antrą kėlinį kauniečiai pirmavo 38:27, trečiąjį – 47:38, tačiau „CBet“ išlygino rezultatą – 52:52. Ketvirtą kėlinį „Žalgiris“ diktavo svečiams savo sąlygas.

Kauno krepšininkai pataikė 70 proc. dvitaškių (21/30), jonaviečiai – 43 proc. (21/48).

Naudingiausias „CBet“ žaidėjas Brandonas Childressas surinko tik 8 taškus (sezono vidurkis – daugiau nei 19 tšk.), tikslą pasiekė tik vienas iš devynių jo dvitaškių.

Pasigedo sirgalių

„Nespėjome kaip reikiant atsigauti po ketvirtfinalio mačo su „vilkais“ (Jonavos ekipa eliminavo Vilniaus „Wolves Twinsbet“ 103:102 ir 102:98 – red. past.), net per apšilimą mačiau, kad kai kurių žaidėjų veidai – ne tokie, kokie turėtų būti. Be to, rungtynėms įpusėjus, vieną kitą ištiko kojų raumenų mėšlungis. Psichologiniai ir fiziniai veiksniai prisidėjo, kad visi, kurie buvo aikštėje, neišvengė klaidų“, – reziumavo M. Šernius.

„Visas rungtynes gerai gynėmės, puolimas iki ketvirto kėlinio buvo prastesnis nei vidutinis. Mums reikia didesnės įtampos, kibirkšties, tačiau namuose per pusfinalio dvikovą – tik šiek tiek daugiau nei du tūkstančiai sirgalių, o esame įpratę žaisti, kai tribūnose – per 15 tūkstančių“, – aktyvesnio savų sirgalių palaikymo pasigedo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Andrea Trinchieri.

Ši žalgiriečių pergalė – jau 33-ioji iš eilės šį „Betsafe-LKL“ sezoną.

Praeityje „Žalgiris“ šalies čempionate be pralaimėjimų yra žygiavęs 18 mėnesių ir laimėjęs 38 dvikovas paeiliui.

Sustabdytas: naudingiausias „CBet“ žaidėjas B. Childressas (viduryje) pataikė tik vieną iš devynių dvitaškių. / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Nori iškovoti medalį

„Mūsų sirgaliai jau turbūt patenkinti tuo, ką nuveikėme, tačiau komandos bake liko dar daug degalų“, – sakė per rungtynes su „Žalgiriu“ blykstelėjęs „CBet“ legionierius Dominicas Brewtonas.

25-erių 192 cm ūgio amerikietis surinko 18 taškų, aštuonis kartus atkovojo kamuolį, atliko keturis rezultatyvius perdavimus ir pelnė 26 naudingumo balus.

„Atvykęs į Europą nedaug žinojau apie „Žalgirį“ ir Eurolygą, bet iš kiekvieno mačo su kauniečiais mokiausi. Pasitikime savo jėgomis, kausimės iš širdies, – interviu lkl.lt teigė D. Brewtonas. – Treneriai sakė mums: esmė – ne taktika, o noras, ryžtas laimėti.“

Kai kurie treneriai mano, kad arba yra taip, kaip jie pasakė, arba niekaip kitaip.

Gynėjo teigimu, pozityvios įtakos turi kolektyvo mikroklimatas ir trenerio M. Šerniaus požiūris į žaidėjus.

„Esame kaip šeima. Nesitikėjau, kad čia taip bus. Maniau, kad profesionalų komandos drabužinėje bus santūri aplinka, bet pas mus skamba daug juoko, tvyro gera energija. Galime skaudžiai pralaimėti, bet kitą dieną treniruosimės be įtampos. Treneris Mantas daro daug dalykų, kurių nedaro kiti jo kolegos – jis pasitiki žaidėjais, suteikia laisvės patiems daryti sprendimus, jeigu tai per daug nenukrypsta nuo sutarto varžybų plano. O kai kurie treneriai mano, kad arba yra taip, kaip jie pasakė, arba niekaip kitaip“, – kalbėjo D. Brewtonas.

Amerikietis pridūrė: „Nesvarbu, kada teks vykti namo, bet noriu į Jonavą atvežti medalį.“

Čempionai: per mačo pertrauką buvo pagerbti Eurolygos jaunių turnyrą laimėję Žalgirio aštuoniolikmečiai. / zalgiris.lt nuotr.

Pusfinalis

„Žalgiris“–„CBet“ 73:61 (16:17, 22:10, 14:25, 21:9). 2 483 žiūrovai. A. Smailagičius 16 taškų (4 atkovoti kamuoliai), S. Francisco 15 (1/6 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos), I. Brazdeikis 13 (9 atkovoti kamuoliai) / D. Brewtonas 18 taškų (8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), O. Pleikys 12 (10 atkovotų kamuolių), S. Jarumbauskas 10 (4 atkovoti kamuoliai).