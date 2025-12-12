Tubelis po pergalės Paryžiuje: atsigavome ir fiziškai, ir psichologiškai

„Tikrai niekam nėra lengva žaisti ir laimėti šioje arenoje, tai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko tai padaryti, nes ši pergalė yra labai svarbi mūsų klubui po praėjusios savaitės sutriuškinimo namuose. Dabar atsigavome ir fiziškai, ir psichologiškai, o ateityje turėsime dar daugiau jėgų. Džiugu, kad visas 40 minučių išlaikėme charakterį, nepaisant to, kad gale pridarėme klaidų“, – apie komandos charakterį kalbėjo aukštaūgis.
Ą. Tubelis pasidalijo ir tuo, kas dėjosi jo galvoje paskutinės atakos metu.
„Aišku, kad buvo kažkiek baisu gauti bloką – Faye šiandien pridalijo jų ne vieną“, – trumpai atskleidė žalgirietis.
Ą. Tubelis taip pat apibūdino įspūdingus Nadiro Hifi tritaškius.
„Iki šiol nesu matęs nieko panašaus nei koledže, nei kitur. Ilgi tie žingsniai ir, nors atrodo, kad tu gerai stovi prieš jį, bet jei duodi bent šiek tiek erdvės, jis eina į šoną ir meta. Sunku gintis prieš tokį žaidėją, bet reikia duoti šiek tiek kontakto kaip paskutinės atakos metu, kai jis pametė kamuolį“, – apie varžovų lyderį kalbėjo Ą. Tubelis.
Jau kitą trečiadienį žalgiriečiai namuose stos į dar vieną Eurolygos akistatą – šįkart su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.
