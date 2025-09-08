Lietuviai savo intymų gyvenimą vertina prastai: kas trukdo meilės reikalams?

Geriausiu balu savo seksualinį gyvenimą vertina vos 12 proc. lietuvių. Seksui tautiečiai randa vis mažiau laiko.
„Žmonės vis labiau randa gyvenime užsiimti kitomis veiklomis, randa smagesnių dalykų, o ne pabūti vienas su kitu. Lytinį gyvenimą nukiša kažkur į tolimą stalčiuką“, – aiškino „Fantazijos LT“ vadovas Povilas Klusaitis.
Rugpjūtį atliktas tyrimas signalizuoja – lietuvių seksualinis gyvenimas metams bėgant tik blogėja. Didžioji dauguma vertina kiek daugiau nei 6.
„Tai yra prasčiau nei gerai“, – komentavo P. Klusaitis.
Gydytojas urologas sieja tai su šių laikų visuomenės problemomis.
„Skubame, lekiame, esame pervargę, kas antras iš mūsų serga depresija, turi visokių priklausomybių“, – pabrėžė gydytojas urologas Marius Anglickis.
Lietuviai vidutiniškai mylisi 2–3 kartus per savaitę. Taip atsakė apie 30 proc. apklaustųjų. Anot tyrimo organizatorių, skaičiai iškalbingi.
„Pastebėjome labai aiškią tendenciją, kad tie, kurie skiria savo seksualiniam gyvenimui dėmesio, tie, kurie mylisi bent 2–3 kartus per savaitę, tai tie ir savo seksualinį gyvenimą vertina ženkliai geriau“, – kalbėjo „Fantazijos LT“ vadovas.
Kuklesnės – moterys. Prisipažįsta, jog mylisi 2–3 kartus per mėnesį, kartais ir rečiau. O nemaža dalis pasakoti nedrįsta – į klausimą neatsakė.
Vyrai – priešingai. Atranda laiko ir dirbdami, ir atostogaudami. 54 proc. lytiniais santykiais mėgaujasi mažiausiai kartą per savaitę, o ir dažniau.
„Lytinis gyvenimas – ne sportas, bet pastovumas tai reikalingas. Ir kai myli žmogų, tai turbūt nori ir mylėtis“, – dalijosi praeivis.
Vis dėlto tyrimo rezultatai gali būti klaidingi. Gydytojas urologas sako, kad vyrai realybę linkę stipriai pagražinti.
„Oficialiai, kada kalba vyrai, dažniausiai nori pasirodyti mačo, sudaryti įspūdį, kokie jie yra puikūs ir nuostabūs. Kaip taisyklė – jie visą laiką pateikia nerealius skaičius. Bet kai ateina į kabinetą, kai tu kiekvieną dieną susiduri, matai, kad tie skaičiai yra visai kitokie“, – pabrėžė M. Anglickis.
Pasaulinę seksualinės sveikatos dieną gydytojas dėmesį atkreipia būtent į vyrus. Lytinė sveikata – rekordiškai prastėja.
„Problemos jaunėja ir gilėja. Jei žiūrėsi prieš 30 metų, erekcijos disfunkcija kamavo apie 10 proc. vyresnio amžiaus žmonių. Dabar 40 proc. jaunuolių iki 30–40 metų susiduria su sunkaus laipsnio erekcijos disfunkcija“, – atkreipė dėmesį gydytojas.
Viena priežasčių – per dideli lūkesčiai. Prisižiūrėję filmų suaugusiems, susidaro iškreiptą suvokimą apie lytinius santykius. Be to, išsiskiria itin didelis kiekis dopamino – taip vadinamo „laimės hormono“.
„Ištisai piktnaudžiaujant pornografija, mūsų smegenys pradeda gaminti mažiau dopamino, receptoriai pasidaro jautresni“, – aiškino M. Anglickis.
Tad ir įprastas seksualinis gyvenimas kenčia. O apie problemas lietuviai kalbėti nelinkę.
„Dalis yra auklėjimo. Kadangi ši tema vis dar priimama kaip nešvari, gėdinga, vis dar įsivaizduojama, kad jei aš pradėsiu kalbėtis tokia tema, ką apie mane pagalvos kiti“, – sakė psichologė, lytiškumo ugdymo ekspertė Lina Januškevičiūtė.
Apie seksualinį gyvenimą su pacientais šneka retas gydytojas. O tai dar viena prastų rezultatų priežastis.
„Kuo daugiau kalbėsimės, tuo greičiau galėsime pastebėti tam tikras problemas, susijusias su mūsų seksualine sveikata, tuo greičiau gausime pagalbą, nes nebus tabu nei mums, nei gydytojams“, – akcentavo psichologė.
Anot tyrimo, rečiausiai mylisi vyresni nei 56 metų.
„Pas mus seksualinis gyvenimas labai aktyvus – man 75, jai irgi 75. Gyvename aukso amžių“, – kalbėjo Ona ir Henrikas.
Ona ir Henrikas tikina – reikia protingai išnaudoti laiką, kaip tai darė mūsų tėvai ir seneliai.
„Kadangi ir tas seksas yra tabu, tai erotiniai žaislai vyresniems žmonėms vis dar tabu“, – komentavo P. Klusaitis.
Tačiau teigiamų tendencijų taip pat pastebi. Sako, kaip ir vaistinėje, taip ir erotinių prekių parduotuvėje yra speciali senjorų valandėlė.
„Vyriausia ponia, kuri yra apsilankiusi ir nusipirkusi, tikrai suteikė mums didelį džiaugsmą. Jai buvo 94 metai. Šviesus, linksmas žmogus, kuris išėjo ir dar žadėjo sugrįžti“, – šypsojosi „Fantazijos LT“ vadovas.
Tyrimas vykdomas trečius metus iš eilės. Apklausti 1 tūkst. 19 lietuvių.
