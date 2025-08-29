Lietuvos atstovė vadovaus pasaulinei organizacijai

Lietuvai reikšmingas sprendimas priimtas Ciuriche šiomis dienomis vykstančiame XXIII tarptautiniame analitinės psichologijos kongrese, skirtame Carlo Gustavo Jungo 150-osioms gimimo metinėms.
Iki šios organizacijoje, vienijančioje viso pasaulio jungiškuosius psichoanalitikus dr. G. Gudaitė ėjo viceprezidentės pareigas.
Šveicarijoje gimęs C. G. Jungas vadinamas vienu reikšmingiausių XX a. psichologų ir psichiatrų. Jo psichologijos mokykla nuo kitų psichologijos krypčių be kita ko skiriasi kolektyvinės pasąmonės idėjos akcentavimu. Šveicarų psichologo terapijos tikslas – padėti žmogui tapti savimi, integruoti sąmoningus ir nesąmoningus psichės aspektus.
1955 m. grupė C. G. Jungo analitikų, siekdami išsaugoti ir populiarinti jo darbus, įkūrė IAAP. Šiandien organizacija pripažįsta 69 draugijas visame pasaulyje ir apie 3500 analitikų, išsilavinusių pagal asociacijos nustatytus standartus.
IAAP suteikia mokymosi galimybes žmonėms, gyvenantiems vietovėse, kuriose nėra registruotų mokymų, leidžiančių tapti C. G. Jungo analitiku.
2007 m. įkurta Lietuvos analitinės psichologijos asociacija IAAP nare tapo 2010 m.
Vilniaus universteto psichologijos instituto profesorė D. Gudaitė – IAAP akademinio komiteto vadovė, profesinio mokymo tyrimų grupės viena iš vadovių, Rytų Europos regiono mokymo vadovė.
Dr. G. Gudaitė yra parašiusi keliasdešimt straipsnių įvairiais analitinės psichologijos klausimais, išleidusi analitinės psichologijos tyrinėjimams skirtų knygų, sudariusi monografijų lietuvių ir anglų kalbomis, skaičiusi pranešimų tarptautinėse konferencijose. Profesorė vadovauja Lietuvios analitinės psichologijos tyrimų grupei, vykdomiems bendradarbiaujant su VU.
Naujausi komentarai