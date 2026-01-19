„Mėlynasis pirmadienis“: kodėl tai – visiška nesąmonė

Terminas „mėlynasis pirmadienis“ visų pirma buvo britų kelionių agentūros rinkodaros kampanijos dalis, kuria siekta paskatinti žmones užsisakyti atostogas žiemą. Šį terminą 2005 m. sugalvojo psichologas Cliffas Arnallas, rašo „The Independent“.
Remiantis pseudomoksline formule, trečiasis sausio pirmadienis buvo nustatytas kaip „mėlyniausia“ metų diena, pasižyminti liūdesiu, energijos stoka ir bendravimo vengimu.
Savo ruožtu Derbio universiteto (Jungtinė Karalystė) vyresnysis psichologijos dėstytojas dr. Philipas Clarke'as aiškino, kad „mėlynasis pirmadienis“ nėra moksliškai įrodytas.
„Suprantu, kodėl žmonės sausį jaučiasi prislėgti, juk ką baigėsi Kalėdos – daug laiko praleidote su šeima, persivalgėte, o dabar lauke daug tamsiau“, – sakė jis „Newsbeat“.
„Svarbiausia atsiminti, kad „mėlynasis pirmadienis“ nėra moksliškai įrodytas – nėra įrodymų, kad sausio mėnesį padaugėja psichikos sveikatos priežiūros paslaugų naudojimas, nors taip gali atrodyti“, – pridūrė Ph. Clarke'as.
Svarbiausia atsiminti, kad „mėlynasis pirmadienis“ nėra moksliškai įrodytas.
Nepaisant to, sezoniniai pokyčiai tikrai turi įtakos mūsų savijautai.
Sezoninis afektinis sutrikimas (SAS) yra depresijos forma, pasireiškianti tam tikrais metų laikais, dažniausiai rudenį ir žiemą ir pasižyminti tokiais simptomais kaip nuovargis, dirglumas, apetito pokyčiai, susidomėjimo malonia veikla praradimas ir beviltiškumo jausmas.
Manoma, kad šis sutrikimas gali būti susijęs su mažiau saulės šviesos, kas sutrikdo žmonių cirkadinį ritmą – vidinį laikrodį, kuris koordinuoja biologinius procesus, tokius kaip miegas ir hormonų gamyba.
Rinkodaros triukas ar ne, daugybė žmonių žiemą jaučia liūdesį ir vienatvę.
Tamsiuoju metų laiku svarbu palaikyti ryšį su draugais, šeima, dalyvauti veikloje, kuri teikia džiaugsmo. Nepamirškite išeiti į lauką ir mėgautis kuo daugiau natūralios šviesos. Tai pat sveikai maitinkitės, išsimiegokite ir stenkitės reguliariai mankštintis.
Vis dėlto, jei niūri nuotaika jus ir toliau slegia, nedvejodami kreipkitės pagalbos. Pasikalbėkite apie tai su žmogumi, kuriuo pasitikite, arba apsvarstykite galimybę kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos specialistą.
Naujausi komentarai