Poilsiavietės vis dažniau atima telefonus: siūlo skaitmeninę detoksikaciją

Dzūkijos miškų apsuptyje, Varėnos rajone, vyko intensyvūs baigiamieji darbai. Lapkričio pradžioje čia duris atvėrė dar viena poilsio vieta, o dabar šlifuojama paskutinė – pirčių ir maudynių – dalis.
Teigiama, kad visi esame pavargę nuo informacijos ir pasiūlymų kiekio, tačiau padėti gali vienas mažas dalykas – atsitraukti nuo technologijų. Dėl šios priežasties pačioje vietovėje prastai veikia mobilusis ryšys.
„Esu dėkinga šiai vietai, nes jūs dalinai galite būti blokuojamas nuo išorinio ryšio. Jei dabar esame žemai, 90 proc. būsite nepasiekiamas“, – sakė SPA rezidencijos „Aukštoji Liškiava“ laikinoji vadovė Sonata Bagdzevičienė.
Anot moters, namuose ne visiems pavyksta atsitraukti nuo technologijų. Teigė, kad geriau stebėti mišką.
„Prie lango ryte pamatysite stirnytę, atėjusią pasisveikinti“, – teigė S. Bagdzevičienė.
Tiesa, jei ši vieta specialių dėžučių telefonams neturi, kitos vietos yra kiek drąsesnės.
„Rekomenduojame atsijungti nuo technologijų, ir žmonėms būna tam tikras šokas“, – tvirtino centro „Sanctum“ įkūrėja Lina Tvarijonavičienė.
Visgi pirmose gretose skaitmeninės detoksikacijos – Kazlų Rūdos savivaldybė.
„Pradėjome projektą – poilsis be socialinių tinklų – ir esame sutarę su keliomis sodybomis mūsų savivaldybėje. Jos turi galimybę atvykstantiems paduoti dėžutes, kur jie sudėtų telefonus“, – pasakojo Kazlų Rūdos turizmo specialistė Domininka Živelienė.
Be to, vietos gyventojai taip socialinius tinklus vadina skaitmenine tarša – matyt, ne veltui dėžutės su spyna.
Tiems, kas nori kameros ar reikia žemėlapio, duodamas pakaitinis telefonas, IT specialistų paruoštas taip, kad rodytų tik savivaldybės žemėlapį. Taip pat, skubiai prireikus, galima skambinti.
„Tikrai neteko girdėti, kad kitur būtų siūlomos tokios dėžutės. Lietuvoje buvome pirmieji, praėjusiais metais tai pasiūlę“, – dalijosi D. Živelienė.
Anot pašnekovų, moksliškai įrodyta, jog per tris kokybiškai praleistas gamtoje dienas ramybės lygiai atsistato, o stresas ženkliai sumažėja.
