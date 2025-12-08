Įspėja: sergamumas išaugo trigubai

Pasak centro, abu mirę asmenys priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, vienas asmuo neskiepytas, kito skiepijimo būklė nežinoma.
Nuo COVID-19 ligos mirties atvejų neregistruota.
Kaip praneša NVSC, šiuo metu fiksuojamas aktyvus virusų, sukeliančių kvėpavimo takų susirgimus, plitimas, daugiausia serga vaikai, sergamumas COVID-19 ir kitomis ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) taip pat padidėjo.
Skelbiama, kad bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 918,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų, savaitę anksčiau jis buvo mažesnis – 712 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Tauragės apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis pasiektas trijose savivaldybėse: Vilniaus miesto ir rajono, Širvintų rajono.
NVSC duomenimis, dėl gripo į ligonines paguldyti 125 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 38 asmenys.
