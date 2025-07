Lietuvoje – pirma tokia sistema Baltijos šalyse: išgelbės tūkstančius pacientų

„Santaros klinikose per metus miršta apie 2 tūkst. pacientų. Ne visos iš tų mirčių yra išvengiamos – yra daug situacijų, kai mes negalime padėti. Kasdien yra po kelis iškvietimus, kada yra ūmios būklės ir reikalinga intervencija“, – teigė Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.

Kai gyvybė pakimba ant plauko prasidėjus sunkiam kraujavimui ar stojant širdžiai, minutės ir net sekundės lemia, ar ligoninėje esantis pacientas atsigaus ir ar neliks komplikacijų.

„Per mėnesį bent porą iškvietimų visada būna – čia kalbame apie 1 intensyvios terapijos skyrių, klinikoje jų – 4“, – duomenimis dalinosi Santaros klinikų gydytoja reanimatologė Indrė Lapinskienė.

Anot medikų, kiekviena uždelsta minutė be krūtinės paspaudimų sumažina išgyvenimo tikimybę net 10–12 proc. Nuo šiol Santaros pradėjo taikyti modernią automatizuotą pagalbos iškvietimo ir reagavimo sistemą, kuri leis veikti greičiau.

„Informaciją perduodavo žodžiu, o dabar sistema automatizuota“, – aiškino Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Aistė Aleknavičienė.

Sistema skirta užtikrinti tikslų ir centralizuotą reagavimą į gyvybei pavojingas situacijas. Ligoninės viduje pradeda veikti specialus trumpasis numeris.

„Iškart nurodoma vieta, nebegaištama laiko komunikacijai“, – patikino I. Lapinskienė.

„Jeigu priskirta komanda negali sureaguoti – signalą atmeta, tada automatiškai perduodama kitai komandai, kuri atvyksta į įvykio vietą“, – kalbėjo Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Ieva Jovašienė.

Sistema apima 12 gaivinimo komandų. Iki šiol Santarose gaivinimo komandos ir taip veikė, bet be automatizacijos, o komunikacija – iš specialistų lūpų kertinis žodis – kartais iki gaivinimo pradžios prireikdavo ne vieno skambučio, o kur dar streso apimtas tonas.

„Galėjo skambinti ne tik tiesiogiai reanimatologui, bet paskambinti į skyrių, kur atsiliepia slaugytoja arba padėjėjai. Streso apimtas žmogus perduoda informacija, tada priėmęs žmogus ją turi perduoti reanimatologui. Kiekvienoje grandyje gali įvykti klaida“, – akcentavo A. Aleknavičienė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Santaros klinikos didžiulės. Kolektyvas pripažįsta, jog žmogiška klaida galėjo įvykti nurodant korpusą ar skyrių. Taigi nuo šiol darbuotojai matys ir žemėlapį, kurioje vietoje reikia gaivinimo.

„Visa sistema pagrįsta aukšto patikimumo sprendimais, išdėstytas per du duomenų centrus. Esant sutrikimams vienai pusei duomenų, automatiškai startuoja kita sistema ir veikia be trikdžių“, – pabrėžė Santaros klinikų IT projektų grupės vadovas Andrejus Černecovas.

„Mums reikėjo ženkliai sustiprinti mūsų vidinę įrangą – tiek bevielį ryšį, tiek laidinę telefoniją, tiek mobilaus ryšio perdavimo stotis ligoninėje. Projekto suma viršija 100 tūkst. eurų“, – sakė T. Jovaiša.

Kolektyvas sako, jog tokia sistema nenusižiūrėta, idėja subrandinta pačių.

Sistema pritaikyta tik ligoninės teritorijoje, apims visą ligoninės miestelį, kuriame daugiau nei 20 korpusų. Apims ir lauko zoną. Gaivinimo komandą iškviesti galės tik klinikų darbuotojai.