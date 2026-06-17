Mintys virto balsu: smegenų implantas sugrąžino vyrui galimybę kalbėti

Apie tai pranešė leidinys „Science Alert“.
47 metų Casey Harrellas dalyvauja bandomajame klinikiniame tyrime „BrainGate 2“ Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jau beveik dvejus metus jo smegenys yra prijungtos prie eksperimentinio neuroprotezo, kuris iššifruoja smegenų signalus ir paverčia juos tekstu.
Sistema veikia naudojant implantą, įdėtą į už kalbą atsakingą smegenų sritį. Elektrodų masyvai fiksuoja nervinį aktyvumą, atsirandantį žmogui bandant kalbėti, net jei jis nejudina burnos. Gauti duomenys perduodami išoriniam dekoderiui, kuris realiuoju laiku atpažįsta signalus ir pateikia tekstą kompiuterio ekrane.
Sistemai valdyti C. Harrellas naudoja žvilgsnį. Ekrane jo žvilgsnis vaizduojamas kaip baltas apvalus žymeklis. Naudodamasis įrenginiu jis gali savarankiškai siųsti žinutes ir elektroninius laiškus bei naršyti internete.
Per neuroprotezo naudojimo laikotarpį vyras suformulavo daugiau kaip 183 tūkst. sakinių ir beveik 2 milijonus žodžių. Dekoderis pritvirtintas prie jo elektrinio vežimėlio, todėl gali lydėti jį visą dieną.
Be to, tyrėjai sugebėjo atkurti C. Harrello balso tembrą iki ligos. Pats vyras teigė, kad jam labai svarbu, jog žmona vėl gali girdėti jo balsą, o dukra – sužinoti, kaip jis skambėjo anksčiau.
Iš pradžių sistema veikė tik padedant tyrėjams, tačiau po daugybės patobulinimų C. Harrellas dabar gali naudotis ja namuose.
Daugiau nei 400 dienų vyras mokėsi naudotis įrenginiu ir iš viso su juo dirbo daugiau kaip 3,8 tūkst. valandų. Vidutinis bendravimo greitis siekia apie 56 žodžius per minutę. Tyrėjų teigimu, kartais jis sistema naudodavosi net 12 valandų be pertraukos.
Sistemoje taip pat numatytas „privatumo režimas“, leidžiantis vartotojui neperduoti tam tikrų minčių dekoderiui.
Remiantis paskelbtais rezultatais, sistemos tikslumas perduodant pranešimus siekia apie 92 procentus.
Technologiją sukūrė Kalifornijos universiteto Deivise specialistai kartu su Brauno universiteto ir Brigamo neuromokslų instituto ekspertų komanda. Šiuo metu klinikiniuose „BrainGate 2“ tyrimuose dalyvauja 27 žmonės. Tyrėjai tikisi, kad gauti rezultatai padės dar labiau patobulinti technologiją būsimiems vartotojams.
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