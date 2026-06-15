Mitybos ekspertas metus gyveno be mėsos: rezultatai nustebino net jį patį

„Šį visus metus trukusį eksperimentą kūriau remdamasis idėja, kad noriu jį išbandyti pats. Matavau savo kūno sudėtį bei stebėjau, kaip keitėsi mano raumenų masė ir riebalų kiekis“, – pasakojo mitybos ekspertas Maroš Krivosudský.
Anot vyro, net ir be mėsos galima gerai jaustis, tačiau tam reikia kruopštaus planavimo. Trūkstamas maistines medžiagas jis gavo iš kitų šaltinių. Svarbu stebėti ypač vitamino B12, geležies ar omega-3 riebalų rūgščių kiekį.
Mitybos specialistas taip pat rekomendavo tikrinti kaulų tankį.
„Mėsa nėra būtina – mums nereikia jos savo mityboje, nes galime gauti visas tas maistines medžiagas ir išlaikyti visus sveikatos rodiklius normos ribose. Tiesa, tai yra žymiai sudėtingiau“, – neslėpė jis.
Ankstesni tyrimai rodo, kad veganų sveikata dažnai yra geresnė nei visaėdžių. Tiesa, šiandien augalinių alternatyvų pasirinkimas yra daug platesnis ir ne viskas, kas pagaminta iš augalinės kilmės produktų, yra sveika.
„Tie rezultatai nebebūtų tokie geri, nes maisto produktų kokybė prastėja. Žmonėms, norintiems laikytis augalinės mitybos, reikia labai atidžiai rinktis, kokius maisto produktus pirkti“, – tvirtino mitybos ekspertas.
Statistika rodo, kad mėsos vartojimas auga kartu su pragyvenimo lygiu.
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„Šiuo metu vienas slovakas per metus suvartoja apie 70 kilogramų mėsos“, – teigė tvarios mitybos ekspertė Zuzana Majdová.
„Jei reikėtų rinktis aukščiausios kokybės mėsos rūšis, subproduktai, pavyzdžiui, kepenys, gali būti turtingiausi įvairių mikroelementų. Vis dėlto pirmenybę teikčiau žuviai, o po to mėsai – nesvarbu, ar tai raudona mėsa, jautienos kepsniai, ar kokybiška paukštiena“, – komentavo M. Krivosudský.
Šiuo metu slovakas vėl valgo mėsą, tačiau mažesniais kiekiais ir daugiausia dėmesio skiria kokybei.
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