 Nacionaliniame kraujo centre trūksta kraujo atsargų

2025-10-27 09:27
ELTOS inf.

Nacionalinis kraujo centras (NKC) šiuo metu susiduria su kraujo atsargų stygiumi.

Nacionaliniame kraujo centre trūksta kraujo atsargų / L. Balandžio / BNS nuotr.

Centro teigimu, labiausiai trūksta O+, 0-, A+ ir A- grupių kraujo, tad prieš gyventojai kviečiami atvykti į artimiausią kraujo donorystės padalinį bei jo paaukoti.

Kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.

NKC pažymi, kad duodant kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.

