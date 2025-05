Retos veislės šuo vaikui tapo motyvacija: iš pradžių jis neskaitė ir nerašė

Norvegų buhundai – itin reta šunų veislė Lietuvoje ir seniausia Skandinavijoje, nes jų protėviai gyveno net vikingų laikais. Be to, šie šunys labai sargūs ir itin draugiški. Gyvas to įrodymas yra pirmoji norvegų buhundė Lietuvoje gavusi kaniterapijos sertifikatą.