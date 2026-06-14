SAM reaguoja į pastabas dėl pacientų pavėžėjimo: buvo ir piktnaudžiavimo atvejų

„Tikrai buvo piktnaudžiavimo atvejų ir tie pinigai labai greitai išsieikvojo iš tikrųjų, nes buvo vežami visi pacientai – ir kurie patys galbūt galėjo savo transportu arba viešuoju transportu patekti, ir turėjo pakankamai savo resursų, ir sveikata buvo ne tokia labai sudėtinga“, – BNS sakė sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama.
Trūko vežėjų
Auditoriai nustatė atvejų, kai paslaugos teikėjai atvykdavo iš nutolusių miestų, nors pacientai buvo vežami palyginti trumpais maršrutais, dėl to reikšmingą paslaugos kainos dalį sudarė ne pats pavėžėjimas, o vežėjo kelionė iki paciento ir atgal.
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (GMPT) teigė, jog vežėjai iš kitų miestų buvo kviečiami, siekiant užtikrinti paslaugos prieinamumą ten, kur trūko vietinių tiekėjų.
„Paprasčiau tariant, buvo dilema – nesuteikti paslaugos išvis arba pasitelkti kitų savivaldybių pavėžėjus. Kad nenukentėtų pacientų interesai, buvo pasirinkta pastaroji alternatyva“, – BNS teigė GMPT atstovas Tomas Bagdonas.
„Kuomet nebuvo pavėžėjų ar jie buvo užimti toje savivaldybėje, kurioje gyveno pacientas, tokiais atvejais buvo pasitelkti pavėžėjai iš kitų savivaldybių, kompensuojant jiems atvykimo ir grįžimo išlaidas“, – pridūrė jis.
Valstybės kontrolė taip pat nustatė, jog 2025 metų spalio–gruodžio mėnesiais tarnyba taikė savo patvirtintą 104 eurų už valandą įkainį – beveik 29 eurais didesnį nei teisės aktuose buvo nustatytas 75,14 eurų tarifas. Dėl to vien per tris mėnesius 21,1 tūkst. eurų valstybės biudžeto asignavimų buvo panaudota nepagrįstai.
GMPT teigimu, didesnis įkainis buvo taikomas tik specialių poreikių pacientų pervežimui.
„Tokių pervežimų kiekis sudarė kelis procentus nuo visų pervežimų. Minėtas įkainis – 75,14 eur/val. – nepadengė tarnybos sąnaudų, buvo jai nuostolingas, todėl generalinis direktorius nustatė aukštesnį įkainį GMP paslaugoms, kad jis padengtų patiriamas sąnaudas“, – sakė GMPT atstovas.
Nėra norinčių perimti paslaugą
Pasak SAM, 2025 metų liepos mėnesį baigtas vidinis ministerijos auditas dėl GMPT veiklos jau buvo indikavęs panašias rizikas, todėl tarnybai yra parengti nurodymai ir rekomendacijos.
„Iš principo persirašinėja visas sutartis su tiekėjais, naudoja kitą tos paslaugos įkainio apskaičiavimo modelį, vėlgi tokiu būdu manoma, kad tikrai gerokai sumažės išlaidos pavėžėjimui“, – kalbėjo L. Vaidelienė.
Taip pat pagal naują nuo kovo mėnesio paruoštą tvarką pavėžėjimo paslauga skiriama pacientams, kurių funkcinis savarankiškumas pagal Bartelio skalę nesiekia 60 balų, onkologiniams pacientams, vykstantiems specializuotam gydymui.
Be kita ko, paslauga taikoma pacientams, kuriuos būtina transportuoti gulint, vykstantiems dėl organų transplantacijos ar paliatyviosios pagalbos.
Paslauga teikiama ir asmenims su sunkiu neįgalumu, mažas pajamas gaunantiems gyventojams bei 80 metų ir vyresniems žmonėms, negalintiems savarankiškai nuvykti į gydymo įstaigą.
Vis tik ministerija pripažįsta, jog pacientų pavėžėjimo paslauga neturėtų būti GMPT darbas, tačiau kito sprendimo kol kas nerandama.
„Tai nėra GMPT iš tikrųjų veikla ir jiems tai yra svetima. Dėl to, manau, yra dalis tų iššūkių ir dalis klaidų padaryta, kad tai yra tikrai ne jų iš esmės darbas“, – teigė viceministrė.
„Tikrai esame bandę diskutuoti dėl perdavimo savivaldybėms, ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija esame diskutavę. Tai kol kas sprendimo neturime, susižavėjimo perimti tą veiklą nematom. Bet ateityje manom, kad būtų labai racionalu atiduoti tą paslaugą tiems, kas iš tikrųjų už ją turėtų būti atsakingi“, – pabrėžė ji.
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