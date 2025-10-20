Studentams atnaujinti kalio jodido tablečių receptai: jas galės atsiimti iki metų galo

Kaip pirmadienį pranešė Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC), išrašyti nauji elektroniniai receptai kalio jodido tabletėms galios 30 dienų nuo jų išrašymo datos, o nespėjus tablečių atsiimti, receptai dar kelis kartus bus atnaujinami iki metų galo.
Pasibaigus šiam terminui, nauji receptai nebebus išrašomi.
„Svarbu šia priemone pasirūpinti iš anksto – nedelsti ir atsiimti tabletes vaistinėse, kol receptai galioja“, – cituojama ESSC direktoriaus pavaduotoja Iveta Paludnevičiūtė.
Centro duomenimis, studentai nuo pirmadienio gali patikrinti, ar receptas jau išrašytas, prisijungę prie elektroninės sveikatos paslaugų informacinės sistemos e.sveikata.
„Dėl techninių priežasčių sistemoje matomas įrašas apie apsilankymą pas gydytoją Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose – tai nėra apmokamas vizitas, o tik techninis žingsnis, reikalingas receptui išrašyti“, – teigia ESSC.
Elektroniniai receptai yra automatiškai suteikiami 17-os savivaldybių, esančių 100 kilometrų spinduliu nuo Astravo atominės elektrinės, nuolatiniams gyventojams ir gyvenamosios vietos nedeklaravusiems studentams: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Anykščių, Utenos, Ignalinos, Zarasų, Visagino, Švenčionių ir Jonavos rajono.
Kalio jodido tablečių receptai yra išduodami ir užsienyje besimokantiems studentams. Elektroninis receptas išrašomas tik tiems užsienio studentams, kurie turi lietuvišką asmens kodą.
Kalio jodido tabletės yra skirtos apsaugoti skydliaukę nuo žalojančio radioaktyviojo jodo poveikio. Laiku išgėrus kalio jodido tabletes, skydliaukė užblokuojama (prisotinama) stabiliuoju jodu ir taip apsaugoma nuo įkvėpto radioaktyviojo jodo kaupimosi joje ir sukeliamos žalos – šios liaukos vėžinių ir kitokių susirgimų.
Vartoti šias tabletes reikėtų tik gavus SAM nurodymą per informacijos sklaidos priemones – radiją, televiziją. Jos nėra skirtos vartoti profilaktiškai ir būtų veiksmingos tik tuo atveju, jeigu aplinkoje pasklistų radioaktyvusis jodas.
