Sukrečianti studentės istorija: galvojo, kad serga gripu, bet neteko kojų ir pirštų

Ketia Moponda vos po aštuonių dienų nuo rinkodaros ir reklamos studijų pradžios praėjusių metų rugsėjį pajuto lengvą kosulį. Mergina skambino savo draugei ir pusseserei, sakydama, kad jaučiasi taip, lyg „mirtų“, skelbia portalas unilad.com.
Kitą rytą jos artimieji nebegalėjo susisiekti su mergina, todėl universiteto „De Montfort“ (Leičesteris, JK) apsaugos darbuotojai ir kitas studentas pateko į jos kambarį. Ten jie rado Ketiją be sąmonės. Greitosios pagalbos medikai ją išvežė į Leičesterio Karališkąją ligoninę.
„Nieko iš to neprisimenu, bet esu laiminga, kad esu gyva“, – pasakojo mergina, beveik po metų prisimindama siaubingą patirtį.
Iš Vulverhamptono kilusiai Ketiai buvo diagnozuota meningokokinė septicemija – sunki kraujo užkrėtimo forma, sukėlusi bakterinį meningitą ir galiausiai sepsį.
„Kai patekau į ligoninę, mano deguonies lygis kraujyje buvo vos 1 proc. Kraujo apytaka neveikė, oda buvo pamėlusi, o pėdos – žalios ir ištinusios. Mano organai nebefunkcionavo, o gydytojai šeimai pasakė, kad net jei pabusiu, tikriausiai mano smegenys bus mirusios“, – prisimena studentė.
Mergina buvo panardinta į dirbtinę komą. Atsibudusi po dviejų dienų, savaitę negalėjo nei kalbėti, nei matyti. Dėl kraujo apytakos sutrikimų pradėjo irti jos pirštai ir pėdos. Infekcijai pažeidus odą, gydytojai turėjo atlikti odos persodinimą nuo šlaunų.
Šių metų sausį Ketiai teko amputuoti visus pirštus bei abi kojas žemiau kelių.
„Tai buvo siaubinga. Tik verkiau, nuolat jaučiau, kad dūžta mano vidus. Jaučiausi taip, lyg gyvenimas tik prasidėjo, o dabar turėjau jį pradėti iš naujo – visiškai kitaip“, – atviravo ji.
Gegužę mergina gavo protezines blauzdas ir šiandien jau gali vaikščioti be pagalbos, nors pirštų protezų dar laukia. Ji viliasi greitai grįžti į sporto salę ir vėl pradėti bėgioti.
„Jie nežino, kaip užsikrėčiau šia liga – tai širdį draskantis jausmas. Iš pradžių maniau, kad teks atsisakyti modelio karjeros, bet nepasiduosiu. Nereikia slėpti, kas esi. Tai manęs nesumenkina. Esu be galo užsispyrusi ir planuoju sulaužyti visus neįgalumo barjerus“, – tvirtai sako Ketia.
