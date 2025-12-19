Trys slogos tipai: kaip atskirti ir gydyti teisingai

Kokios slogos gali būti, kuo jos skiriasi ir kodėl svarbu jas laiku ir tinkamai atskirti, aiškino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
– Kokios slogos gali būti ir kuo jos skiriasi?
– Dažniausiai pasitaiko trys tipai: alerginė sloga, kuri dažniau gali būti sutinkama pavasarį ar vasarą, bet iš tiesų gali tęstis ir kiaurus metus, taip pat virusinė sloga ir bakterinė.
– Ką dažniausiai sergantieji painioja?
– Dažniausiai painiojamos visos trys. Pavasarį, kai atsiranda alerginė sloga ir matoma, kad nosis teka skaidriai, sloga ilgai tęsiasi, dažniausiai ji gydoma vaistais, skirtais kitoms slogoms gydyti. O virusinė ir bakterinė sloga taip pat pradžioje gali būti panašios, tačiau jų eiga yra skirtinga.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kuo jos skiriasi iš esmės?
– Alerginė sloga būna lydima niežulio. Gali niežėti akis, veidą, netgi visas kūnas gali būti išbertas. Virusinės kilmės sloga prasideda pakankamai greitai ir yra vandeninga, panašiai kaip alerginė, bet po truputį tirštėja, atsiranda paburkimas ir sunku kvėpuoti. O bakterinės kilmės slogos išskyros beveik iš karto būna pakankamai tirštos, gali būti gelsvos ar žalsvos spalvos ir kartais net turėti kvapą.
– Liaudiškai juokaujama, kad sloga negydoma praeina per savaitę, o gydoma – per septynias dienas. Jeigu ji iš tiesų gydoma netinkamai, kuo tai gali baigtis?
– Jeigu sloga gydoma neteisingai, kitaip tariant, naudojami sutraukiantys purškalai, ji gali tapti vadinamąja medikamentine sloga. Atsiranda pripratimas prie vaistų, kurie sutraukia gleivinę. Tokiu atveju skiriamas daug rimtesnis hormoninis gydymas arba žmogus netgi gali prieiti iki operacijos. Todėl labai svarbu slogą gydyti teisingai, pasitarti su gydytoju ar vaistininku, kad būtų atpažintas jos tipas. Tada sloga, kai gydoma tinkamai, yra pakankamai greitai suvaldoma.
– Ar yra kažkokia slogos prevencija ir kiek ji veiksminga?
– Prevenciškai galima naudoti jūros vandenį, juo praplauti nosies gleivinę, ypač kai jaučiame slogos pradžią, tarsi deginimą ar gleivinės dirginimą. Galima naudoti ir nosies plovimo sistemas. Iš naujesnių preparatų gali būti purškalai su betagliukanais, kurie padengia gleivinę, ją nuramina ir neleidžia virusams bei bakterijoms įsitvirtinti.
Naujausi komentarai