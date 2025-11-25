Žiniasklaida: pacientų mirtys ligoninėje – su tylos šydu

„Ministerija davė pavedimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai atlikti šių dviejų atvejų tyrimą, įvertinti pacientams teiktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir paslaugas teikusių specialistų veiksmus“, – portalui sakė ministerijos atstovas spaudai Julijanas Gališanskis.
Anot portalo, iš pradžių SAM atstovai minimus mirties atvejus komentuoti tiesiai vengė.
LRT žiniomis, minimiems dviem ligoniams nebuvo atlikta gyvybę išgelbėti galėjusi medicininė procedūra, nes Šiaulių ligoninėje nebuvo ją atlikti galinčio endoskopuotojo.
