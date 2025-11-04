17 proc. gyventojų savo padėtį vertina blogai: našta – maisto, elektros ir šildymo kainos

LRT užsakymu atliktos apklausos duomenimis, komunalinius mokesčius kaip didžiausią finansinę problemą įvardijo 17 proc. gyventojų, o dideles maisto kainas bei pragyvenimo išlaidas – 16 proc. Po dešimtadalį apklaustųjų nurodė būsto paskolos grąžinimą (11 proc.) bei kitas paskolas, pavyzdžiui, lizingą ar greituosius kreditus (9 proc.).
Po 3–4 proc. apklaustųjų įvardino ir būsto nuomos išlaidas ir siekį ateityje įsigyti nuosavą būstą, brangius vaistus bei išlaidas būsto remontui ar renovacijai. Tar finansinės naštos – automobilio išlaikymas, išlaidos vaikams, sveikatai, vaikų studijos aukštojoje mokykloje, maža pensija ir per maži atlyginimai.
Kas dešimtas (11 proc.) suaugęs šalies gyventojas atsakė, kad jų šeima šiuo metu neturi jokios finansinės naštos, o penktadalis (19 proc.) į šį klausimą neatsakė.
Apklausą rugsėjo 24–spalio 9 dienomis atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1004 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų.
