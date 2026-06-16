Agentūra: didžiausi teigiami pokyčiai – tekstilės ir biologinių atliekų surinkime

Duomenys rodo, kad Lietuvoje vis daugiau šių atliekų yra išrūšiuojama jų susidarymo vietoje ir nepatenka į mišrių komunalinių atliekų srautą, jas galima panaudoti kaip išteklius – pakartotinai naudoti, perdirbti, kompostuoti ar panaudoti energijai gauti.
Agentūra parengė interaktyvią švieslentę, kurioje pateikiami 2020–2024 m. Lietuvoje atskirai surenkamų didelių gabaritų, tekstilės ir biologinių atliekų srautų rodikliai.
Didelių gabaritų atliekų – senų baldų, buitinės technikos ir kitų stambių daiktų – kiekiai per šį laikotarpį keitėsi netolygiai.
2020 m. Lietuvoje buvo surinkta 48,5 tūkst. tonų šių atliekų, o 2021 m. jų kiekis išaugo iki 56,7 tūkst. tonų, (17 proc. daugiau), tam įtakos galėjo turėti COVID-19 pandemija – daugiau laiko namuose praleidę gyventojai dažniau remontavo būstus, keitė baldus ir buitinę techniką.
2022 ir 2023 m. didelių gabaritų atliekų kiekiai sumažėjo ir stabilizavosi – atitinkamai surinkta 45,6 ir 44,5 tūkst. tonų. Tačiau 2024 m. šio srauto kiekis vėl padidėjo iki 55 tūkst. tonų – buvo maždaug 23 proc. didesnis nei 2023 m. ir apie 12 proc. didesnis nei 2020 m.
„Šie svyravimai rodo, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo kiekius įtakoja gyventojų vartojimo, būsto atnaujinimo ir daiktų keitimo įpročiai. Dalis šių daiktų dar gali būti remontuojami ar naudojami pakartotinai, todėl šis atliekų srautas svarbus ir atliekų prevencijos požiūriu“, – teigiama pranešime.
Tuo metu tekstilės atliekų surinkimo augimas per pastaruosius penkerius metus buvo itin ryškus.
2020 m. Lietuvoje buvo surinkta beveik 4 tūkst. tonų tekstilės atliekų, 2024 m. – 14,1 tūkst. tonų (padidėjo daugiau kaip 3,5 karto).
Didžiausias metinis augimas fiksuotas 2021 m., kai tekstilės atliekų surinkta 3,3 tūkst. tonų daugiau nei 2020 m., vėlesniais metais surinkimo apimtys taip pat nuosekliai didėjo.
Bendras tekstilės atliekų surinkto kiekis per 2020-2024 m. laikotarpį augo 255,2 proc.
Anot agentūros, tokius pokyčius lėmė ir atskiro surinkimo sistemos plėtra savivaldybėse – įrengta daugiau tekstilės konteinerių, pagerintas jų prieinamumas gyventojams ir vykdyta daugiau informavimo apie tinkamą tekstilės atliekų rūšiavimą.
Didėjantys surinkimo kiekiai taip pat rodo ne tik augantį gyventojų įsitraukimą, bet ir sudaro geresnes sąlygas tekstilę panaudoti pakartotinai ar perdirbti.
Tuo metu biologinių atliekų – maisto, virtuvės ir žaliųjų atliekų – surinkimas taip pat augo.
2020 m. buvo surinkta 98,5 tūkst. tonų biologinių atliekų, o 2024 m. – jau 150,2 tūkst. tonų. Per penkerius metus šio srauto kiekis padidėjo apie 52,6 proc. Iki 2023 m. biologinių atliekų kiekiai didėjo palaipsniui, tačiau didžiausias pokytis užfiksuotas 2024 m. Tais metais surinkta 37,7 tūkst. tonų, arba 25 proc., daugiau biologinių atliekų nei 2023 m.
Šis augimas siejamas su maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo sistemos plėtra, naujų konteinerių įrengimu ir aktyvesniu gyventojų dalyvavimu rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietoje.
Tinkamai atskirtos biologinės atliekos gali būti kompostuojamos arba naudojamos biodujų gamybai, todėl mažėja mišrių komunalinių atliekų kiekis ir sąvartynuose šalinamų atliekų dalis.
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