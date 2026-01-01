Akcizų poveikis 2026 metų kainoms: kam teks skaudžiausias smūgis?

Pagal galiojantį Akcizų įstatymą Lietuvoje numatytas trejų metų – 2025–2027 m. – nuoseklus akcizų didinimo planas etilo alkoholiui, alkoholiniams gėrimams, tabako gaminiams bei jų alternatyvoms. Ministerija Eltai pateikė 2026 metais taikomus tarifus ir jų mokestinį poveikį kainoms.
Skaičiuojama, kad didžiausias akcizo augimas numatytas elektroninių cigarečių skysčiui – tarifas didės net 147,6 proc. Dėl to 2 ml skysčio kaina vien dėl akcizo padidės apie 2,25 euro – įprastai pardavinėjami 10 ml buteliukai bus 11,25 euro brangesni nei 2025 m.
Tiesa, tabako gaminių grupėje minimalaus akcizo tarifas cigaretėms 2026 metais didės 8,5 proc. Ministerijos duomenimis, cigarečių pakelis, kuriam taikomas minimalus tarifas, dėl akcizo pabrangs apie 31 centą, o mokestinis poveikis vidutinės kainos pakeliui sieks apie 28 centus.
Cigarų ir cigarilių akcizas didės 15,5 proc., o 20 gramų šių gaminių kaina dėl mokesčių augs maždaug 41 centu. Rūkomojo ir neapdoroto tabako kainos dėl 9,5 proc. didėjančio akcizo pakils apie 28 centus už 20 gramų.
Kaitinamojo tabako ir jam alternatyvių produktų akcizas augs 12,5 proc., o 20 vienetų pakuotės mokestinis poveikis kainai sudarys apie 27 centus.
Akcizų augimo poveikis alkoholinių gėrimų kainoms – iki euro
Didžiausias akcizų didėjimas alkoholio grupėje numatytas tarpiniams produktams iki 15 proc. stiprumo – tarifas šiai produkcijai augs 25 proc., o mokestinis poveikis kainai sieks apie 44 centus už 0,5 litro.
Etilo alkoholiui akcizas didės 12,7 proc., o tai nulems, kad pusė litro 37 proc. stiprumo gėrimo kaina vartotojams bus apie 79 centais didesnė.
Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams iki 8,5 proc. stiprumo akcizas didės 16,5 proc., o mokestinis poveikis kainai sudarys apie 13 centų už 0,5 litro. Virš 8,5 proc. stiprumo vyno kainos dėl akcizo augimo didės apie 25 centus.
Akcizas alui augs 16,1 proc., o pusės litro 5,2 proc. stiprumo alaus kaina dėl mokesčių padidės apie 6 centais.
ELTA primena, kad Seimas gruodį nepritarė Vyriausybės siūlymui akcizus etilo alkoholiui, kaitinamajam tabakui ir elektroninių cigarečių skysčiui didinti sparčiau nei suplanuota dabar – numatyta, kad tai biudžetui kitąmet būtų atnešę 22,7 mln. eurų papildomų pajamų.
Dėl to Vyriausybė turėjo tikslinti 2026 m. valstybės biudžeto projektą ir sumažinti pajamų iš akcizų projekciją.
Naujausi komentarai