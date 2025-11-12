Alga, stalo futbolas ir obuoliai – naujieji darbo prioritetai

Pasak karjeros specialistų, darbo rinka keičiasi – prie pokyčių turi prisitaikyti tiek darbdaviai, tiek jaunimas. Šiandien normalu, kad jauniems žmonėms svarbu ne tik atlygis, bet ir darbo aplinka – stalo futbolas, sveiki užkandžiai ar obuoliai biure.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Lankstumas – vertybė. Nenorėčiau dirbti įmonėje, kurioje negalėčiau dviem valandoms išeiti pasivaikščioti. Noriu turėti galimybę išeiti iš biuro, ateiti į filmavimą. Turime gydytojus, mokytojus, kunigus, kur yra visai kita perspektyva. Ten einantis žmogus žino, kas jo laukia – jis iš operacinės neišeis porai valandų pasivaikščioti“, – laidoje „Už ar prieš?“ kalbėjo karjeros specialistė, „CodeAcademy“ karjeros centro vadovė Marija Serbintaitė.
Jauni žmonės vis dažniau palieka darbus, nes juose nemato prasmės. Anot ekspertų, Lietuvoje vertybinis poslinkis įvyko maždaug nuo 2015 metų – vis svarbesnė tapo darbo prasmė. O ji gali reikšti tiek profesinį pasitenkinimą, tiek didesnį atlyginimą. Tačiau darbdaviai priešinasi ir sako, kad vis tik greičiausiai patys išlepino jaunąją kartą.
„O į gamybinę atėjęs – ko jis laukia? Sofutės ir pamiegojimo valandų? Bet mes patys išlepinome: miego kambariai iškreipė darbo formą. Miegoti reikia namie – tu ateini į darbą dirbti“, – teigė „Varėnos pienelio“ vadovė Jolanta Kuzminienė.
„Dabar jau daug metų turime praktiką – verčiame juos, kaip jie sako, atidirbti už pašalpą. Žeminame orumą, jeigu jis atidirbo keturias valandas: iki pietų išrovė kelias žoles, nuvalė sniegą ar sugrėbė lapus“, – laidoje „Už ar prieš?“ sakė Panevėžio rajono savivaldybės Paįstrio seniūnijos vadovas Virginijus Šležas.
