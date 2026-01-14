Kelių fondo prioritetai – automagistralėms, „Via Balticai“, Vilniaus–Utenos plentui

„Fondo lėšomis artimiausiu metu (...) tvarkysime automagistrales Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys. Planuojama beveik 100 kilometrų sutvarkyti“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį teigė J. Taminskas.
„Rekonstruosime Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą, čia ir karinio mobilumo klausimas, (...) taip pat pabaigsime Utenos plento rekonstrukciją“, – teigė ministras.
Pastaroji, pasak ministro, bus baigta pavasarį.
Ministrų kabinetas trečiadienį patvirtino Kelių fondo nuostatus, kuriuose numatoma, kaip bus kaupiamos ir administruojamos fondo lėšos. Nuostatai būtini jo valdytojai – valstybės valdomai bendrovei „Via Lietuva“ paskirstant lėšas.
„Fondas užtikrins stabilų finansavimą svarbiausiems kelių infrastruktūros projektams ir jo steigimas buvo būtinas sprendžiant ilgus metus trukusį lėšų trūkumą valstybinių kelių priežiūrai, atstatymui, plėtrai“, – kalbėjo J. Taminskas.
Ministro teigimu, didžiausias šių metų iššūkis bus papildomų fondo lėšų paieška – Susiekimo ir Finansų ministerijos artimiausią pusmetį parengs fondo nuostatų patobulinimus, analizuos galimybes jam skolintis lėšų iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
„Kaip iš kredito įstaigos ir tokią galimybę nustačius, pateiksime Vyriausybei reikiamus teisės aktų pakeitimų projektus“, – teigė J. Taminskas.
Kaip rašė BNS, į fondą pirmaisiais metais numatoma surinkti apie 180 mln. eurų, kurie bus naudojami valstybinės reikšmės kelių, magistralių kapitaliniam ir paprastajam remontui, aplinkkelių statybai, krašto kelių ir tiltų tvarkymui.
