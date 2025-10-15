Ruginienė dėl Kelių fondo: sukurtas puikus įrankis, bet jis tuščias

„Sukurtas puikus įrankis, bet jis tuščias. Nuo kitų metų jis pasipildys 200 mln. eurų“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Davėme pažadą ir jį tesėsime ir toliau: kad įrankio sukūrimas nieko neduoda, o turi būti daromi geri darbai“, – pridūrė ji.
Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad į Kelių fondą bus nukreipta dalis anksčiau Kelių plėtros ir priežiūros programai (KPPP) skirtų lėšų.
Anot ministro, bendras kelių finansavimas 2026 metais didės apie 5 procentus.
„Buvo sukurtas Kelių fondas ir nebuvo numatyti kažkokie nauji šaltiniai, kurie jį papildytų. Tiesiog dalis lėšų tų, kurios anksčiau eidavo į KPPP, dabar yra Kelių fonde. Bet bendrai finansavimas keliams auga ir auga ganėtinai stipriai, daugiau nei 5 procentais“, – žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
„Finansavimas keliams yra tarp prioritetų“, – kalbėjo jis.
Seimas Kelių fondą įteisino šių metų vasarą. Tikimasi, jog finansavimą keliams jis galėtų kasmet padidinti apie 400 mln. eurų.
Vis dėlto, asociacija „Lietuvos keliai“ bei Lietuvos savivaldybių asociacija anksčiau teigė, jog trūksta aiškių išlaidų kelių priežiūrai ir plėtrai šaltinių, todėl finansavimas keliams 2026 metais gali būti netgi mažesnis nei šiemet.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas interviu BNS sakė, kad Kelių fondas 400 mln. eurų galėtų surinkti apie 2028 metus, kai jau veiks sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinė sistema (e. tollingas). Pasak ministro, tuomet bendras kelių finansavimas galėtų pasiekti ir 1 mlrd. eurų.
200 mln. eurų į Kelių fondą tikimasi pritraukti iš e. tollingo, dar 60 mln. eurų tikimasi gauti iš automobilių registravimo mokesčio, 18 mln. eurų – tokio pat krovininių transporto priemonių mokesčio, dar 30 mln. eurų – iš baudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir kelių rinkliavų bei mokesčių už vinjetes nesumokėjimą. Dar apie 100 mln. eurų fondas galėtų skolintis.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išreiškęs viltį, jog Kelių fondas užtikrins didesnį kelių finansavimą. Anot jo, fondas turi būti grįstas papildomais finansavimo šaltiniais, antraip rizikuoja likti popieriniu projektu be praktinės naudos gerinant kelių būklę.
