Antstolių rūmai: gyventojų skolos – 3,66 mlrd. eurų

Vidutinė išieškomos skolos suma per metus padidėjo 81 euru iki 2,8 tūkst. eurų, skelbia Lietuvos antstolių rūmai.
Nepaisant jau beveik metus taikomų „skolų atostogų“ legaliai įsidarbinusiems skolininkams, bendras pastarųjų skaičius ne didėja, o netgi sumažėjo beveik 2 proc., rašoma pranešime.
„Kaip bebūtų gaila, skaičiai rodo, kad mes judame netinkama linkme (...). Mūsų požiūriu, tai turbūt esminis dalykas – mūsų pakantumas žmonėms, kurie yra skolingi. Ir tuo pačiu prisideda ir mūsų įstatyminė bazė, kuri yra pakankamai atlaidi skolininkams ir jie gali pakankamai patogiai gyventi negrąžindami skolų“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas Irmantas Gaidelis.
Anot Antstolių rūmų, pernai įteisintos nuolaidos skolininkams labai sulėtino išieškojimo procesus – antstoliai šiemet užbaigė 12 proc. mažiau vykdomųjų bylų nei pernai, iš jų 11 proc. rečiau kreditoriams pavykdavo sugrąžinti visas skolas.
„Lėtesni išieškojimo procesai yra viena esminių priežasčių, dėl kurių reikalaujamų pradelstų skolų sumos didėja: išieškojimas vyksta lėčiau nei skolų krepšelis pasipildo naujomis skolomis“, – rašoma pranešime.
Tuo metu vien pradelstų alimentų skola per metus išaugo beveik 25 mln. eurų (19 proc.) iki 204 mln. eurų, bylų dėl jų skaičius šiemet sumažėjo beveik 4 proc., tačiau šių skolų suma išaugo beveik 20 proc.
„Nors vengimas išlaikyti vaiką laikomas nusikaltimu, daugelis tėvų sąmoningai slepia pajamas, dirba neoficialiai, perrašo turtą giminaičiams, kad galėtų nemokėti alimentų savo vaikams“, – teigiama pranešime.
I. Gaidelio teigimu, nuo praėjusių metų įsigaliojus Civilinio proceso kodekso pataisoms, kuriomis tikėtasi paskatinti skolininkus įsilieti į darbo rinką, oficialiai dirbančių skolininkų skaičius sumažėjo.
„Mes turėtume ne tik švietėjiškai dirbti, bet dirbti ir su tų pačių įstatymų pakeitimu, nes koją kiša mūsų įsitikinimai. Ir praeitais metais pradėję galioti skolininkų „atostogų“ terminai, kai asmuo pusę metų gali dirbti ir visiškai nesirūpinti savo vaikais, tai, mūsų supratimu, yra visiškai nepateisinama“, – sakė jis.
„1,8 proc. punkto mažiau gyventojų pradėjo dirbti legaliai, negu kad buvo iki šito įstatymo priėmimo“, – pridūrė I. Gaidelis.
Šiemet, kaip ir pernai, daugiausiai pradelstų skolų sukaupta rečiau apgyvendintuose regionuose, ypač pasienyje su Rusija ir Baltarusija: Pagėgių savivaldybėje – 847, Varėnos – 722, Radviliškio – 700. Mažiausiai pradelstų skolų šiais metais buvo Plungės (316), Kauno (294), Utenos rajonuose (268).
Antstolių rūmų atstovai ketvirtadienį pristatys jau antrus metus sudaromą gyventojų skolų žemėlapį.
