„Orlen Lietuva“ padengė apie 3 mln. eurų „Petrofac“ skolų

„Petrofac“ buvo pagrindinė projekto rangovė, bet dėl finansinių sunkumų laiku neatsiskaitė su subrangovėmis.
„Orlen Lietuva“ stebėjo „Petrofac“ atliekamą skolų grąžinimą ir kai kuriais atvejais pati tiesiogiai atsiskaitė su subrangovais (daugiau nei 3,14 mln. eurų)“, – komentare BNS teigė „Orlen“.
„Orlen“ teigė neatmetanti galimybės, kad „Orlen Lietuva“ ir ateityje mokėtų skolas, tačiau pabrėžė, kad tai įvyktų tik išsprendus tarpusavio reikalavimus su „Petrofac“.
„Bendrovė („Orlen Lietuva“ – BNS) neatmeta galimybės ir toliau vykdyti tokius mokėjimus, tačiau tai galėtų būti daroma tik sureguliavus tarpusavio reikalavimus su „Petrofac“ ir gavus bendrovės („Orlen“ – BNS) sutikimą“, – BNS teigė „Orlen“.
„Orlen Lietuvos“ atstovė Kristina Gendvilė BNS teigė, kad bendrovė neturi tikslių duomenų, kiek „Petrofac“ skolinga subrangovams.
BNS rašė, kad vien bendrovei „Alvora“ pernai rugsėjo pabaigoje „Petrofac“ buvo skolinta 1,97 mln. eurų. Projekte dar dirbo įmonės „Iremas“, „PST Group“, „Resursas“, „Elektrėnų energetikos remontas“, „Sarens Balticum“, „Hotrema“.
BNS rašė, kad „Orlen Lietuva“ 2025 metų lapkričio 20 dieną nutraukė beveik 1 mlrd. eurų vertės rangos sutartį dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos su „Petrofac“ šiai nuolat vėluojant atlikti darbus ir nesilaikant terminų.
„Orlen Lietuva“ tuomet teigė svarstanti galimybę pati sumokėti skolas projekte dirbusioms Lietuvos įmonėms. Bendrovė tikino dedanti visas pastangas, kad milžiniško ir valstybei svarbiu pripažinto projekto darbai būtų tęsiami.
Anot „Orlen“, šiuo metu darbai statybvietėje sustabdyti.
„Bendrovė („Orlen Lietuva“ – BNS) planuoja perimti statybvietę iš „Petrofac“, atlikti inventorizaciją ir užtikrinti teritorijos saugumą, į šį procesą įtraukiant Lietuvos bendroves, kurios anksčiau bendradarbiavo su „Petrofac“, – BNS teigė Lenkijos koncernas.
Be to, tikimasi tęsti bendradarbiavimą su projekte dirbusiomis Lietuvos įmonėmis.
„Orlen Lietuva“ ketina pasinaudoti vietos įmonių, iki šiol dalyvavusių projekte, kompetencijomis ir patirtimi. Pastaruoju metu rinkai buvo išsiųsta informacijos užklausa siekiant atrinkti suinteresuotas įmones“, – teigia „Orlen“.
K. Gendvilė BNS antradienį sakė, jog dar neaišku, ar darbus pratęs naujas generalinis rangovas, ar to imsis pati „Orlen Lietuva“. Pernai lapkritį ji teigė, kad jau pradėtas naujo rangovo atrankos procesas.
Lenkijos naftos koncernas pabrėžė, kad šiuo metu rengiamas naujas darbų grafikas, kuris, tikimasi, bus patvirtintas pirmąjį pusmetį. Kada projektas bus baigtas, „Orlen“ neskelbia.
Kaip rašė BNS, projektą, kuriuo siekiama efektyviau perdirbti naftą, „Orlen Lietuva“ anksčiau planavo baigti šių metų rugsėjį.
K. Gendvilė anksčiau yra sakiusi BNS, kad jau atlikta apie 80 proc. visų projekto darbų.
„Petrofac“ subrangovai pernai lapkritį BNS teigė, kad JK rangovė viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai buvo sustabdyti.
Subrangovų vadovai BNS tuomet tikino, kad dėl vėluojančių mokėjimų įmonės dirba į nuostolį, todėl mažino darbuotojų skaičių ir dirbo minimaliu tempu.
BNS žiniomis, „Petrofac“ gruodžio 1-ąją subrangovams pranešė, kad nepaisant „Orlen Lietuvos“ nutrauktos pagrindinės sutarties su „Petrofac“, pastaroji sutarčių su subrangovais nenutraukė, todėl jos lieka galioti, kol „Petrofac“ nepateiks oficialių nurodymų.
Sutartys iki šiol nenutrauktos, BNS patvirtino keli subrangovai.
Kaip spalio pabaigoje rašė BNS, BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“, taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.
