Apklausa atskleidė gyventojų atsiskaitymo įpročius: kas pasikeitė?

„Matome didėjantį atvirumą naujoms mokėjimo galimybėms ir domėjimąsi skaitmeninėmis inovacijomis. Tai rodo žmonių lūkesčius dėl patogių, saugių ir greitų atsiskaitymo būdų. Gyventojams svarbūs atsiskaitymai ir grynaisiais, ir negrynaisiais pinigais, o renkantis paslaugų teikėją, svarbiausias kriterijus yra jo pasiekiamumas“, – pranešime cituojamas LB valdybos narys Evaldas Ruzgys.
Banko teigimu, vis daugiau gyventojų prekybos vietose atsiskaito bekontakčiu būdu, dažniau priglausdami mobilųjį telefoną, o ne mokėjimo kortelę.
Besinaudojančiųjų mokėjimais pagal telefono numerį skaičius, palyginti su praėjusiais metais, išaugo du su puse karto, o dar beveik 60 proc. fizinėje prekybos vietoje atsiskaitė pervedant lėšas internetu arba mobiliąja programėle.
Tuo metu atsiskaitymų grynaisiais pinigais menksta. Anot tyrimo, jų dalis per metus sumažėjo nuo 37 iki 24 proc. Dažniausiai grynaisiais atsiskaitoma turguose, paslaugoms grožio ir sveikatos įstaigose bei autoservisuose. Vidutinė per mėnesį išgryninama suma šiemet siekė 351 eurą, pernai – 285 eurus.
Apklausą LB užsakymu šių metų birželio–rugpjūčio mėnesiais atliko bendrovė „BERENT Research Baltic“. Jos metu apklausta 1 000 gyventojų.
