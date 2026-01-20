Apklausa atskleidė, kiek Lietuvos gyventojų taupo

Banko „Luminor“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 28 proc. Lietuvos gyventojų papildomas santaupas kaupia nenumatytoms situacijoms, 19 proc. taupo ateičiai, o dar tiek pat – didesniems pirkiniams, pavyzdžiui, automobiliui ar būstui.
17 proc. gyventojų taupo laisvalaikiui ar kelionėms, o 5 proc. santaupas skiria skoloms grąžinti. 12 proc. respondentų nurodo, kad šiuo metu neturi galimybių kaupti papildomų santaupų.
„Luminor“ banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigė, kad duomenys parodo, jog taupyti kai kuriems tebėra sudėtinga.
„Dažnas supranta finansinės pagalvės svarbą, tačiau neretai pats taupymo procesas atrodo sudėtingas, varginantis ar reikalaujantis per didelių apribojimų kasdienybėje“, – pranešime sakė A. Mincienė.
Apklausą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2025 metų lapkričio mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Kiekvienoje Baltijos šalyje buvo apklausta apie tūkstantį 18–74 metų amžiaus žmonių.
Naujausi komentarai