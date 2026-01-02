Lietuvos turtingiausieji – daugiausiai pasaulyje uždirbančiųjų dvidešimtuke

Lietuva šiame sąraše, sudarytame pagal perkamosios galios standartą (PPS) naudojant 2017-ųjų kainas, rikiuojasi 18-oje vietoje su 47,806 PPS rodikliu. Vieta aukščiau yra Jungtinė Karalystė, žemiau – Suomija, o reitingo lyderės yra JAV (94,857), Liuksemburgas (89,838) ir Šveicarija (76,394).
Pasak portalo, reitingas sudarytas įvertinus perkamosios galios skirtumus tarp šalių, kadangi teoriškai už vieną PPS kiekvienoje jų galima įsigyti tiek pat prekių ir paslaugų. Be to, skirtingoms valstybėms pateikiami nevienodų metų duomenys, todėl sąrašas neleidžia tiksliai palyginti, o tik atskleidžia bendras tendencijas.
„Verslo žinių“ kalbinti ekspertai pabrėžė, kad nevertinant perkamosios galios skirtumų Lietuva reitinge rikiuotųsi žemiau, tačiau buvimas dvidešimtuke parodo, kad ji yra turtinga šalis.
PPS yra dirbtinis valiutos vienetas, pašalinantis šalių kainų skirtumus ir taikomas jų ekonominiams rodikliams palyginti.
