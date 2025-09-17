Apklausa atskleidė lietuvių lūkesčius

Tyrimo duomenimis, 71 proc. gyventojų užsienio investicijas Lietuvoje pirmiausia sieja su naujomis darbo vietomis, 49 proc. – su didesnėmis savivaldybių pajamomis, o 25 proc. – su geresne infrastruktūra.
Taip pat 34 proc. apklaustųjų teigė manantys, kad tokios investicijos sustiprins saugumo jausmą, 33 proc. gyventojų nurodė, jog tai sumažintų jaunimo išvykimą iš regionų, o dar 35 proc. tikisi, kad atėjus užsienio investuotojams Lietuvoje atsiras daugiau vietinių paslaugų bei verslų.
„Žmonių lūkesčiai aiškūs – jie nori daugiau gerai apmokamų darbo vietų savo regione, nori, kad jų vaikai galėtų dirbti gimtuosiuose miestuose ir turėtų galimybes kurti ateitį čia, Lietuvoje“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Apklausa parodė, kad lūkesčiai dėl investicijų skiriasi priklausomai nuo išsilavinimo ar amžiaus. Aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai akcentavo infrastruktūros gerėjimą ir galimybę jaunimui pasilikti regionuose, o vidurinio išsilavinimo apklaustieji daugiausia teigė iš užsienio investuotojų laukiantys naujų darbo vietų.
Vyresni gyventojai apklausos metu nurodė labiausiai norintys, kad jų vaikai ar anūkai galėtų dirbti gimtuosiuose miestuose, tuo metu jaunesni apklaustieji akcentavo darbo sąlygas ir įsidarbinimo galimybes.
Be to, tyrimas atskleidė Lietuvos gyventojų nuogąstavimus, susijusius su naujomis investicijomis regione. 43 proc. apklaustųjų teigė baiminantys dėl galimos taršos, 35 proc. – dėl didesnio eismo, dar 32 proc. nurodė galvojantys, kad dėl naujų užsienio investicijų gali padidėti triukšmas.
Taip pat 20 proc. apklaustųjų investicijas sieja su galimu nekilnojamojo turto vertės augimu, dar tiek pat gyventojų nerimauja, kad darbo vietos bus skirtos tik atvykėliams, o ne vietos žmonėms.
„Matome, kad vien investicijų nepakanka – reikia kalbėtis su žmonėmis, įsiklausyti į jų nuogąstavimus ir atsakyti į rūpimus klausimus“, – teigia L. Savickas.
Reprezentatyvią gyventojų apklausą šių metų rugpjūčio mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Sprinter tyrimai“.
