Apklausa: šildymo sąskaitos penktadaliui žmonių gali tapti rimtu finansiniu iššūkiu

Daugiau nei trečdalis gyventojų (36 proc.) norėdami padengti sąskaitas už šildymą turės mažinti išlaidas komfortui. Tuo metu 18 proc. žmonių turės riboti net būtinąsias kasdienes išlaidas – maistui ir vaistams, o 4 proc. galimai visai negalės jų apmokėti, pranešė apklausą užsakęs „Citadele“ bankas.
„Šildymo sezonas visuomet išryškina žmonių finansinį atsparumą. Šaltuoju metų laiku nemažai namų ūkių jaučia didelę įtampą – daliai tenka rinktis tarp šildymo ir būtinųjų poreikių“ – sakė „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovė Rasa Narė.
Pasak jos, tokia situacija atskleidžia, jog gyventojų finansinis rezervas nėra pakankamas atlaikyti papildomus kaštus.
Anot apklausos, didžiausią riziką patiria 30-39 metų gyventojai – tik 39 proc. jų galės sklandžiai apmokėti šildymą. Tarp 40-49 metų žmonių 44 proc. galės apmokėti sąskaitas, o 16 proc. jų turi riboti kasdienes išlaidas.
40 proc. vyresnių nei 60 metų žmonių dažniau atsisako papildomų poreikių ir tik 2 proc. teigia, kad negalės sumokėti už šildymą.
Finansiniai skirtumai tarp Lietuvos regionų taip pat ryškūs: Vilniuje 44 proc. gyventojų tikisi apmokėti sąskaitas be sunkumų.
Tuo metu beveik ketvirtadaliui (24 proc.) mažesnių miestų gyventojų teks riboti būtinąsias kasdienes išlaidas. Didmiesčiuose ir kaimo vietovėse apie 39 proc. gyventojų šildymą apmokės be problemų, tačiau nemaža dalis turės atsisakyti komforto.
„Didmiesčiuose gyventojai dažniau turi didesnes pajamas, todėl jų galimybės susitvarkyti su šildymo sąskaitomis yra lankstesnės. Tuo metu mažesniuose miestuose žmonės susiduria su mažesnėmis pajamomis ir didesne priklausomybe nuo kasdienio biudžeto, todėl net ir nedideli išaugę kaštai tampa rimtu išbandymu“, – sakė R. Narė.
Nepaisant 7 proc. Vilniuje šį spalį atpigusios šilumos, didžiuosiuose miestuose ji bus apie 2 proc. brangesnė nei pernai, o nuo kitų metų kainos išaugs dėl didesnio pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Apklausą, kurioje dalyvavo mažiausiai po 1 tūkst. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų nuo 18 iki 74 metų amžiaus, rugsėjį atliko tyrimų agentūra „Norstat“.
