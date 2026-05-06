Apribojus įvežamo kuro kiekį į Lietuvą per tris dienas neįleista 20 vilkikų ir du autobusai

Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti devyni vilkikai bei du autobusai, Šalčininkų pasienio punkte – 11 vilkikų, BNS informavo Muitinės departamentas.
Vienas neįleistų autobusų priklauso Lietuvos bendrovei TOKS, BNS informavo įmonės Tarptautinių pervežimų vadovė Renata Petkevič.
Anot jos, įmonės manė, jog svarbiausia, kad degalai nebūtų nupirkti Baltarusijoje.
„Bendrovės autobusas, važiuodamas į Baltarusiją ir planuodamas iškart grįžti į Lietuvą, dar Lietuvoje užsipylė tiek degalų, kad užtektų nuvažiuoti ir grįžti. Įmonėje veikia labai aiški tvarka, numatanti, kad degalai gali būti perkami tik Lietuvoje. Tačiau paaiškėjo, kad nauja tvarka veikia aritmetiškai – jei limitas viršytas, tvarka pažeista, nepaisant to, kad degalai buvo pirkti Lietuvoje. Kitaip tariant, degalų kilmė nėra svarbi, svarbus tik kuro kiekis bake“, – komentare BNS teigė R. Petkevič.
R. Petkevič teigė, kad autobusas važinėjo Baltarusijos pusėje, kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, ir tada buvo įleistas į Lietuvą.
„Situaciją vertiname kaip nesusipratimą ir jos nesureikšminame. Problemos sprendimas buvo paprastas – autobusas tiesiog važinėjo tol, kol bake liko leistinas kiekis kuro ir tuomet sėkmingai grįžo namo“, – aiškino ji.
Tarptautinio transporto logistikos aljanso (TTLA) vadovas Povilas Drižas sako, kad aljansas nerenka informacijos apie neįleistus vilkikus.
„Tokios informacijos nevedame, nei įdomu mums iš tikrųjų“, – BNS sakė P. Drižas.
Jis pabrėžė, kad neįleisti vilkikai nebūtinai priklauso Lietuvos įmonėms: „Gali būti bet kas čia, nes tranzitinis srautas eina virš milijono vilkikų per Lietuvą per metus.“
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas taip pat sakė netrintis informacijos apie neįleistus vilkikus.
Vežėjų atstovai teigia, kad nauji ribojimai didelių problemų jiems nekelia.
„Vežėjai žino, kad yra ribojimas. Jeigu jie vešis daugiau (kuro – BNS), tai savaime aišku, bus neįleisti“, – sakė E. Mikėnas.
„Problemos mes nematėme, mes to klausimo ir nekėlėme kaip aljansas, mums tai nėra kažkoks svarbus klausimas. Tiesiog valstybė priėmė tokį sprendimą, kad jie taip kontroliuos, nors, mūsų manymu, kontroliuoti galima gal ir kitais būdais nei riboti įvežamą kiekį (kuro – BNS)“, – kalbėjo P. Drižas.
Seimas balandžio pabaigoje iki 2028 metų pratęsė nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. – jiems liko galioti iš esmės tos pačios ribojamosios priemonės, bet atsirado viena naujovė – draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų.
Naujausi komentarai