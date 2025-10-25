Ar sutaupome pinigų atsukę laiką?

Suskambus žadintuvams sekmadienį žmonės turėtų atsikelti žvalesni. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį atsukę valandą atgal, vėl turėsime papildomą valandą miego.
Tačiau greičiau sutems.
„Labai išmuša iš vėžių ir visa painiava gaunasi“, – teigė moteris.
O Romualdas keliasi anksti ir papildoma miego valanda jam nė motais.
„Geriau priprasti ir vienodu laiku gyventi“, – kalbėjo Romualdas.
„Čia tik „subalamutina“ galvą, paskui, kol atsigauni, praeina mėnuo. Keičia, keičia. Jie neturi ką dirbti gal?“ – svarstė vyras.
Dukart per metus sukinėti laikrodžių rodykles žmonės pradėjo prieš šimtą metų. Išlošdami vieną šviesesnę valandą dienoje, bandė sutaupyti elektros.
„Jeigu pažiūrėtume, kiek buvo brangi elektra šimtą metų atgal, ji buvo labai sunkiai įperkama. Elektra buvo tokia prekė, kurios negalėjai daug įsigyti“, – aiškino ekonomistas Algirdas Bartkus.
O ar perėjus į žiemos laiką sutaupome elektros ir dabar?
„Labai abejoju, ar čia sutaupysi“, – sakė vyriškis.
„Laiko persukimas nebėra toks jau aktualus momentas ir žmonės nebelabai gali sutaupyti dėl to laiko persukimo“, – teigė „Enefit“ atstovas Tadas Vaitelė.
„Sąskaitos priklauso nuo to, kiek suvartojame ir kiek galime derinti savo suvartojimą prie kainos, jeigu turime su birža susietą planą. Laiko sukinėjimas sąskaitoms įtakos neturi“, – paaiškino „Ignitis“ atstovė Laura Beganskienė.
Žiemos laikas Lietuvoje kartais net išaugina elektros sąskaitas – prisideda blogi orai, vadinamasis lietuviškas „cepelininis dangus“, mažiau šviesos lauke.
„Jeigu pasižiūrėtume, dabar skaitosi šviesus paros metas, bet praktiškai visuose biuruose bus įjungta elektra. Nesvarbu, kad šviesu – visi tą elektrą degina“, – komentavo A. Bartkus.
O elektrą nelabai ir taupome, pastebi ekonomistas.
„Kai bute vos pasidaro prieblanda – žmogus iš karto, ką daro? Įsijungia elektrą. Žiūrėkime į laiko kaitaliojimą jau nebe per elektros taupymo prizmę“, – sakė A. Bartkus.
Daugiausia elektros lietuviai suvartoja namams apšviesti.
„Skatiname žmones atkreipti dėmesį į savo vartojimo įpročius, rinktis LED lemputes vietoj įprastų ar naudoti elektros energiją tada, kai ji pigiausia biržoje“, – patarė T. Vaitelė.
Reikia nepamiršti ir to, kad pasukus laikrodžius keičiasi ir valandos, kuriomis elektra būna pigesnė.
„Pigesnės valandos šiek tiek pasislinko per vieną valandą. Tai reiškia, kad dienos tarifas yra nuo 7 iki 23 valandos, o naktinis – nuo 23 iki 7 valandos. Vasaros metu buvo nuo 8 iki 24 valandos“, – aiškino L. Beganskienė.
Vis vien, perėjus į žiemos laiką, dažniausiai iš darbo žmonės grįš jau tamsoje. Tad ar verta sukti laikrodžius? Ar viena šviesesnė valanda ryte išvis mums reikalinga?
„Galime atlaisvinti vieną šviesią valandą vaikams, kad jie, kai būna gražios dienos, – o jų pasitaiko ir rudenį, ir žiemą – jas praleistų lauke“, – teigė A. Bartkus.
Vis daugiau šalių pasisako norinčios laikrodžių nebesukinėti. Tačiau tam reikia bendros Europos Sąjungos šalių nuomonės – kurios vis dar nėra.
„Šitas sukiojimas yra daugiau tradicija“, – sakė A. Bartkus.
Ispanija bandys atgaivinti siūlymą sustabdyti laikrodžių sukiojimą. Žada reikalauti, kad būtų visiškai atsisakyta vasaros laiko.
