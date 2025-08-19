Atskleidė lošimų rinkos pajamas: per pusmetį – įspūdinga suma

Pasak tarnybos, pajamos iš antžeminių lošimo vietų aptariamu laikotarpiu augo 2,2 proc. ir sudarė 35,4 mln. eurų. Tuo metu nuotolinių lošimų bendrosios pajamos padidėjo 18,2 proc., iki 96,1 mln. eurų.
Pirmąjį metų pusmetį 14,1 proc. šoktelėjo ir loterijos bilietų pardavimai. LPT duomenimis, minėtu laikotarpiu jų buvo išplatinta už 80,8 mln. eurų, taip pat išmokėta 44,6 mln. eurų laimėjimų. Palyginti su praėjusių metų tokiu pat laikotarpiu, laimėjimų buvo išmokėta daugiau 17,1 proc.
Šiemet į valstybės biudžetą loterijų ir lošimų mokesčio surinkta daugiau kaip 41,6 mln. eurų.
