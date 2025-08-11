 Avansui už tankus „Leopard“ žada skirti milžiniško dydžio sumą

2025-08-11 15:21
Augustė Lyberytė (ELTA)

Vyriausybė ketina skirti per 461 mln. eurų avansiniam mokėjimui už kariuomenės planuojamus įsigyti tankus „Leopard“.

Tankas „Leopard“
Tankas „Leopard“ / O. Gurevičiaus / ELTOS nuotr.

Tokia valstybės vardu skolintų lėšų suma numatyta pirmadienį Finansų ministerijos registruotame Vyriausybės nutarimo projekte – Krašto apsaugos ministerija (KAM) prašo skirti 461,1 mln. avansui už tankus.

Nurodoma, kad rengiant 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą lėšų tam nebuvo suplanuota, nes nebuvo galimybių iš anksto tiksliai numatyti, koks bus konkretus jų poreikis, siekiant spartinti ir ankstinti prioritetinių gynybos projektų įgyvendinimą.

Apie tai, jog Lietuva ketina sumokėti avansą už 44 įsigyjamus tankus „Leopard“ krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pranešė sausio mėnesį. Pasak jos, avansinis mokėjimas leis suformuoti kariuomenės tankų batalioną greičiau – dar iki 2030 m.

Sutartį dėl vokiškų tankų „Leopard 2“ ministrė pasirašė pernai metų pabaigoje. Tuomet politikė pažymėjo, jog, padidinus gynybos finansavimą, tariamasi dėl ankstesnės technikos pristatymo datos.

