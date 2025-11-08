Baltarusija atsisakė laikinai atidaryti evakuacinį koridorių Lietuvos vilkikams

Tokį sprendimą kaimyninė valstybė priėmė penktadienį vakare.
„Informuoju jus apie tai, kad Baltarusijos pusė priėmė pateiktą informaciją ir, kaip skelbta anksčiau, siūlo atnaujinti Šalčininkų pasienio kontrolės punkto darbą ankstesniu režimu, kuris galiojo iki jūsų priimtų ribojimų 2025 metų spalio 29-ąją“, – nurodoma Baltarusijos institucijų dokumente, kurį matė BNS.
Pasak premjerės patarėjo Igno Dobrovolsko, tokiais veiksmais Baltarusijos valdžia toliau kuria dirbtines kliūtis Lietuvos ir Europos įmonėms susigrąžinti krovininį transportą.
„Šalčininkų pasienio kontrolės punktas lieka uždarytas, bet Vyriausybė toliau ieško galimybių padėti Lietuvos vežėjams susigrąžinti savo turtą“, – šeštadienį tikina jis.
Šiąnakt fiksuotos kontrabandinių balionų atžymos
Lietuva, reaguodama į iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę, su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija.
Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Kaip rašė BNS, dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
I. Dobrovolskas LRT televizijai šeštadienio rytą tikino, jog keliolika balionų atžymų fiksuota ir šią naktį, o tai rodo, kad „Baltarusijos valdžia toliau eskaluoja hibridinę ataką prieš Lietuvą“. Šįkart oro uostų darbas sutrikdytas nebuvo.
Į pasienio punktų uždarymą reaguodamas Minskas atsakė uždrausdamas šalyje judėti Lietuvos vežėjų vilkikams.
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
I. Dobrovolskas dar po penktadienį vykusios Nacionalinio saugumo komisijos sakė, jog siekį vilkikus grąžinti per evakuacinį koridorių blokuoja Baltarusija.
Remiantis po komisijos žurnalistams pateiktais duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje įstrigę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, 400 iš jų – Šalčininkų pasienio punkte.
Svarstoma apie papildomus ribojimus
Anot premjerės patarėjo, Baltarusijai ir toliau atsisakant išleisti vilkikus, svarstoma apie ilgalaikį baltarusiškų prekių traukiniais vežimo per Lietuvą ribojimą.
„Yra įmanomas ir ilgalaikis baltarusiškų prekių traukiniais vežimo ribojimas, tačiau būtent šiuo metu dar nėra apie tai kalbama, tačiau situacijai dar labiau eskaluojantis, neatmetama ir tai“, – teigė jis.
Dalį patiriamų nuostolių, be kita ko, tikimasi išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto.
„Lietuva ragina savo vežėjus kaupti informaciją apie patiriamus nuostolius, kuriuos, įvertinus teisines galimybes, būtų galima išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto“, – teigė I. Dobravolskas.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas yra sakęs, jog vien pastarąją savaitę transporto priemonių stovėjimas Baltarusijoje vežėjams kainavo apie 5 mln. eurų.
