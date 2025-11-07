Ministras: atsakymo iš Baltarusijos dėl evakuacinio koridoriaus vilkikams tikimasi šeštadienį

„Kalbėjau su mūsų pasienio įgaliotiniu ir, manyčiau, rytoj (šeštadienį – BNS) reikia laukti atsakymo (iš Baltarusijos – BNS). Yra klausimų ir dėl muitinės, ir dėl pasieniečių. Bet pasieniečiai jau išsiuntė mūsų pusės kreipimąsi dėl tos evakuacijos pradžios“, – LRT laidoje „Dienos tema“ penktadienį kalbėjo ministras.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas penktadienį sakė, kad siekiama, jog Baltarusijoje įstrigę Lietuvos vežėjų vilkikai grįžtų per evakuacinį koridorių – šiuo metu uždarytą Šalčininkų punktą, tačiau procesą blokuoja Baltarusijos pusė.
Tuo metu šalies opozicijai siūlant išnaudoti šiltėjančius Minsko ir Vašingtono santykius, siekiant susigrąžinti vilkikus, V. Kondratovičius teigia kol kas amerikiečių pagalbos neprašysiantys.
„Laukiam rytojaus ir savo jėgomis tikrai sugebame susitvarkyti su tuo“, – sakė jis.
„Mes pažiūrėsime, kokia yra situacija, tai iš tikrųjų, jeigu toks skaičius yra, kuris yra deklaruojamas, 5 tūkst. ir daugiau mūsų vilkikų ir puspriekabių Baltarusijoje, tai yra labai didelis skaičius. Jeigu mes pralaidumą pažiūrėsime po 500 per dieną, tai tikrai reikia viso mėnesio juos išvesti“, – pridūrė ministras.
Kaip BNS ketvirtadienį teigė I. Dobrovolskas, Lietuvos institucijos tariasi, kad Šalčininkų punktas būtų atvertas tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams.
BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
Apie 5 tūkst. Lietuvos vežėjų transporto priemonės Baltarusijoje įstrigo po Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte.
Naujausi komentarai