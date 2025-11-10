Kondratovičius dėl įstrigusių vilkikų Baltarusijoje: situacija gali keistis ir po valandos

„(Situaciją dėl konfiskavimo – BNS) turėtų peržiūrėti Užsienio reikalų ministerija dėl Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) pažeidimų, nes tai yra Jungtinių Tautų dokumentai ir konvencijos, jos turėtų prižiūrėti būtent šitą judėjimą. Tikrai manau, kad paieškosim arsenale irgi savo kažkokių argumentų ir greičiausiai tai jau yra daroma“, – po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku pirmadienį žurnalistams sakė Vladislavas Kondratovičius.
Jis teigė negalintis patvirtinti, kad Baltarusija konfiskuos Lietuvos transporto priemones, tačiau tokios rizikos yra.
„Turėjom mes tokių metų, kai Baltarusija ir be sienų uždarymo konfiskuodavo automobilius. Baltarusijoje gali po valandos pasikeisti situacija ir jie nuspręs, kad konfiskuos. Tai čia tai yra Baltarusija“, – kalbėjo ministras.
„Lukašenka sako, kad galbūt konfiskuos tas priemones, kurios yra pamestos, niekam nepriklauso, jų savininkas neatsiranda. Tai čia aš nenoriu spekuliuoti“ (...). Oficialaus pranešimo (dėl transporto priemonių konfiskavimo – BNS) nėra. Svarbu, kad mūsų transporto priemonės (...) nebūtų spaudžiamos didelių mokesčių, nes jeigu tai yra normalūs mokesčiai, tai dar yra suprantama“, – aiškino ministras.
Minskui pirmadienį uždraudus Lietuvos vilkikams grįžti per su išimtimis veikiantį Medininkų pasienio punktą ir juos nukreipiant į mokamas aikšteles, ministro žiniomis, jų stovėjimas nekainuoja 120 eurų per parą, kaip skelbė Baltarusijos žiniasklaida.
„Mūsų automobiliai ten (prie Kotlovkos – BNS) jau praėjusią savaitę važiavo. Mano žiniomis, para puspriekabei kainuoja 14 eurų, o mašinai – 28 eurai (...). Benekainyse už stovėjimo aikštelę iki šiol neėmė jokių pinigų“, – teigė V. Kondratovičius.
Kaip skelbia baltarusių portalas „Nashaniva“, Lietuvos vilkikai bus perkelti į specialias aikšteles prie Kamenyj Log, Benekainių, Kotlovkos ir Berestavicos, o vairuotojams leidžiama išeiti iš automobilių.
Baltarusijos sprendimą nepraleisti Lietuvos vilkikų V. Kondratovičius laiko toliau vykdomu spaudimu hibridinės atakos akivaizdoje.
„Galbūt jie bando spausti mus, bet tikrai manau, kad veiksmas, kurį mes darome, jis yra adekvatus, žinant, kad prieš mus yra vykdoma hibridinė ataka, kalbant apie balionų siuntimą ir visos civilinės aviacijos eismo trikdžius“, – žurnalistams kalbėjo ministras.
V. Kondratovičiaus teigimu, įvedus „karštą liniją“, jo žiniomis, palikusių vilkikus ir sugrįžusių vairuotojų, Lietuvos piliečių, neužsiregistravo.
„Pagrinde tai nėra Lietuvos piliečiai vairuotojai, dažniausiai tai yra Baltarusijos piliečiai (...). Tokių prašymų evakuoti žmones arba kažkaip kitokiu būdu įvažiuoti į Lietuvą per mūsų sieną neturime. Jeigu būtų Lietuvos piliečiai, jie būtų jau įleisti. Ir tokių buvo. Pradžioj, pirmos dienos, kada mes pradėjom uždarėm postus, tai buvo piliečiai, kurie keliavo, bet tai nebuvo vairuotojai“, – kalbėjo ministras.
Paklaustas, kiek Lietuvos vilkikų yra įstrigę Baltarusijoje, vidaus reikalų ministras sakė neturintis tikslios informacijos, nes nėra ir tokios duomenų bazės.
„Manau, tūkstantis, tai yra toks vertinimas pagal dabartinę situaciją. Prie Šalčininkų yra 400 automobilių, mes matom pagal aikštelės duomenis. Kažkiek stovėjo eilėj prie Medininkų, kažkiek jau buvo aikštelėj. Tai panašiai taip ir yra. Puspriekabių gali būt daugiau, dėl to, kad jie buvo naudojami vidinėj logistikoj Baltarusijoje ir ten sukasi kiti logistikos procesai, kuriems net lietuviško automobilio nereikėjo – buvo tampomas kitų automobilių, Baltarusijos registracijos arba kitų šalių“, – pasakojo V. Kondratovičius.
