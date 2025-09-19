„Belieka parodyti užuojautą“: ekonomistas abejoja, ar Lietuva atlaikytų krizę be šio rezervo

– Prezidento argumentai jus įtikina?
– Suprantu prezidento norą didinti pensijas sparčiau, nei kad buvo didinama iki šiol, tačiau užduokime sau klausimą – ar realiai turime tam pagrindą? Jeigu kalbėtume apie tai, kad pensijų didinimas nulems, jog socialinio draudimo sistemos rezervas toliau kaupsis lėtesniu tempu, tai yra labai blogai.
Dabar turime maždaug 4,2 mlrd. „Sodros“ sukauptą rezervą – metų pradžioje buvo 3,6, o metų gale turėsime kokius nors 4,5 mlrd. Dabar šie milijardai gali atrodyti labai dideli skaičiai, bet jie iš tiesų nėra tiek dideli, kad galėtume atlaikyti tokio pat dydžio finansinį sukrėtimą, kaip tai įvyko per 2008 metų finansinę krizę.
Primenu, kad „Sodra“ buvo deficitinė, tokia išliko 8 metus iš eilės. Tai milžiniškas laiko tarpas ir per tuos 8 metus „Sodros“ įsipareigojimams įgyvendinti reikėjo pasiskolinti šiek tiek virš 4 mlrd. eurų.
– Valdantieji į klausimą, koks turėtų būti „Sodros“ rezervas, pašaipiai atsako taip pat klausimu: o kas gali pasakyti, koks jis turėtų būti? Gal jūs žinote atsakymą?
– 2008 metais tam, kad „Sodrai“ nereikėtų skolintis per krizę, jai būtų reikėję turėti rezervą, kuris 9,5 proc. viršytų metines išlaidas – praktiškai metinių išlaidų dydžio rezervą. Šiems metams „Sodra“ yra suprojektuota ir planuojama taip, kad metinės išlaidos sudarys 7,9 mlrd.
Tai reiškia, tam, kad atlaikytume tokio pat dydžio finansinį sukrėtimą kaip 2008 metais, rezervas turėtų būti apie 8 mlrd. O metų gale turėsime kokius 4,5 mlrd. Jis yra didelis, jo pagalba atlaikytume kokį nors vidutinio stiprumo finansinį sukrėtimą, bet tokio dydžio kaip buvusi krizė – tikrai ne.
– Dar yra įtempta geopolitinė situacija. Ar čia „Sodros“ rezervas galėtų atlikti kokį vaidmenį?
– Milžinišką vaidina vaidmenį, ir apie tai ne kartą esu kalbėjęs. Tačiau apie tai pamiršta visi socialinės sanglaudos apologetai, kurie dabar užtvindė mūsų viešąją erdvę ir sąmonę. Situacija, kurioje gyvename, yra ypatinga ir nepaprasta – gyvename praktiškai karinio konflikto akivaizdoje.
Jeigu karinis konfliktas prasidėtų, automatiškai didelis kiekis vyrų būtų pašaukti į karinę tarnybą, pas mus užimtumas taptų mažesnis ir „Sodra“ vėl automatiškai taptų deficitinė.
Tam, kad atlaikytume ne tik finansinę krizę, bet ir turėtume finansinio saugumo rezervą nenumatytiems atvejams, tokiems kaip karas, reikia būti akliems, kad nesugebėtume susieti skirtingų valstybės gyvenimo sričių į vieną visumą, kad priešo sufleris Lietuvai dabar turėtų būti – stiprinkite socialinio draudimo rezervą. Kada prasidės karinis konfliktas, jūs neturėsite iš ko mokėti pensijų pensininkams, turėsite socialinį kataklizmą.
Kas siūlo Lietuvai tokį receptą – sparčiau pasididinkite pensijas, nei galite, stabdykite rezervų formavimąsi – tas nenori jums gero, o strategiškai nori blogo. Svarbiausia – „Sodros“ rezervas formuojasi ne tik dėl senatvės pensijų. Socialinis draudimas apima ligą, motinystę, profesines ligas, nelaimingus atsitikimus darbe, nedarbą.
– Ką daryti su tais, kurie gyvena žemiau skurdo ribos?
– Kartais yra tokių problemų, kurias suprantame, tačiau, deja, kaip ir dalis ligų yra nepagydomos, taip ir jos labai sunkiai išsprendžiamos. Dėliojant prioritetus, šis dalykas yra ne paskutinės svarbos, bet tikrai ne pirminės. Reikėtų suvokti pagrindines skurdo priežastis.
Dažniausiai skurdą ir finansinį nepriteklių lemia tai, kad žmogus nesuranda savo vietos darbo rinkoje, o tai gali būti nulemta prasto išsilavinimo. Kol žmogus jaunas, tai galima nesunkiai pakeisti, tačiau vyresnio amžiaus žmonėms tai praktiškai neišsprendžiama.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Todėl prevencija ir pagrindinių akcentų dėjimas į švietimą yra kaip stuburas, apie kurį sukasi visa valstybė. Tai ilgalaikis šitos problemos sprendimas ir prevencija nuo sunkių jos formų.
Kalbant apie dabartinį finansinį nepriteklių, su kuriuo susiduria didelė dalis senyvo amžiaus žmonių, kartais belieka parodyti užuojautą. O užuojauta rodo, kad esame žmonės ir suprantame šitą dalyką. Bet, kaip sakau, kai kas tiesiog neišsisprendžia.
Naujausi komentarai